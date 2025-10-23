https://ria.ru/20251023/zaharova-2050076567.html
Захарова поздравила журналиста РИА Новости с 25-летием работы
Захарова поздравила журналиста РИА Новости с 25-летием работы - РИА Новости, 23.10.2025
Захарова поздравила журналиста РИА Новости с 25-летием работы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила журналиста РИА Новости Кристину Луна-Родригес с 25-летним юбилеем работы в информационном агентстве. РИА Новости, 23.10.2025
Захарова поздравила журналиста РИА Новости с 25-летием работы
Захарова поздравила Лун-Родригес с 25-летним юбилеем работы в РИА Новости
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила журналиста РИА Новости Кристину Луна-Родригес с 25-летним юбилеем работы в информационном агентстве.
"Двадцать пять лет быть корреспондентом, освещающим "международку" в одном из центральных мировых информационных агентств – это действительно тяжелый, потрясающий, интересный труд", - сказала она в ходе брифинга.