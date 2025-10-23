На ЗАЭС отключили дизель-генераторы

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дизель-генераторы, питающие ЗАЭС последние 30 дней, отключены и выведены в резерв, сообщается в Telegram-канале пресс-службы станции.
В четверг на станции сообщили, что ремонтные работы на линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская" 750 кВ, поврежденной в результате удара ВСУ, завершены.
"Сегодня в 13:00 благодаря слаженным и профессиональным действиям персонала Запорожской атомной электростанции питание собственных нужд энергоблоков было переведено на блочные трансформаторы. В связи с этим отключены и выведены в резерв работающие ранее дизель-генераторы", - говорится в сообщении.
Работы по ремонту линии электропередачи на Запорожской АЭС начались 18 октября, сообщили ранее РИА Новости в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что после непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для проведения работ.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, все это время осуществлялось от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена еще раньше - 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
