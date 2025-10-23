На ЗАЭС отключили дизель-генераторы

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дизель-генераторы, питающие ЗАЭС последние 30 дней, отключены и выведены в резерв, сообщается в Telegram-канале пресс-службы станции.

В четверг на станции сообщили, что ремонтные работы на линии внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская" 750 кВ, поврежденной в результате удара ВСУ , завершены.

"Сегодня в 13:00 благодаря слаженным и профессиональным действиям персонала Запорожской атомной электростанции питание собственных нужд энергоблоков было переведено на блочные трансформаторы. В связи с этим отключены и выведены в резерв работающие ранее дизель-генераторы", - говорится в сообщении.

Работы по ремонту линии электропередачи на Запорожской АЭС начались 18 октября, сообщили ранее РИА Новости в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что после непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для проведения работ.

На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, все это время осуществлялось от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена еще раньше - 7 мая.