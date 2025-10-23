Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали о ходе ремонта линии для электроснабжения - РИА Новости, 23.10.2025
06:39 23.10.2025
На ЗАЭС рассказали о ходе ремонта линии для электроснабжения
Ремонтные работы по восстановлению штатного внешнего электроснабжения Запорожской АЭС ведутся в интенсивном режиме, предпринимаются усилия для их оперативного... РИА Новости, 23.10.2025
россия
киев
днепр (река)
запорожская аэс
вооруженные силы украины
россия, киев, днепр (река), запорожская аэс, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Днепр (река), Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Ремонтные работы по восстановлению штатного внешнего электроснабжения Запорожской АЭС ведутся в интенсивном режиме, предпринимаются усилия для их оперативного завершения, сказала РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Работы по ремонту линии электропередачи на Запорожской АЭС начались 18 октября, сообщили ранее РИА Новости в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что после непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Киева для проведения работ.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
На ЗАЭС рассказали, сколько станция находится на резервном электроснабжении
06:23
"Работы по восстановлению внешней линии энергоснабжения ЗАЭС ведутся в интенсивном режиме. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы завершить работу оперативно", - сказала Яшина.
Ранее на станции сообщили, что для восстановления штатного электроснабжения станции потребуется порядка недели.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия попросила МАГАТЭ посодействовать режиму тишины на ЗАЭС
Вчера, 07:23
 
