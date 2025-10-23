https://ria.ru/20251023/zaes-2049978513.html
На ЗАЭС рассказали, сколько станция находится на резервном электроснабжении
На ЗАЭС рассказали, сколько станция находится на резервном электроснабжении
Запорожская АЭС находится без штатного внешнего электроснабжения ровно месяц, станция обеспечена электроэнергией от резервных дизель-генераторов, сказала РИА... РИА Новости, 23.10.2025
На ЗАЭС рассказали, сколько станция находится на резервном электроснабжении
Запорожская АЭС находится на резервном электроснабжении уже месяц
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС находится без штатного внешнего электроснабжения ровно месяц, станция обеспечена электроэнергией от резервных дизель-генераторов, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Двадцать третьего октября исполнился месяц, как Запорожская атомная электростанция находится на резервном электроснабжении из-за повреждения и отключения высоковольтной линии "Днепровская" и ранее отключения резервной линии "Ферросплавная – 1". Процесс полностью контролируется персоналом, запасы топлива для резервных дизельных станций достаточные. Безопасность, в том числе радиационная, обеспечена", - сказал Яшина.
С 18 октября ведутся ремонтные работы по восстановлению штатного внешнего электроснабжения ЗАЭС, сообщили ранее на станции.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ
, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".