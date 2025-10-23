На ЗАЭС рассказали, сколько станция находится на резервном электроснабжении

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС находится без штатного внешнего электроснабжения ровно месяц, станция обеспечена электроэнергией от резервных дизель-генераторов, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Двадцать третьего октября исполнился месяц, как Запорожская атомная электростанция находится на резервном электроснабжении из-за повреждения и отключения высоковольтной линии "Днепровская" и ранее отключения резервной линии "Ферросплавная – 1". Процесс полностью контролируется персоналом, запасы топлива для резервных дизельных станций достаточные. Безопасность, в том числе радиационная, обеспечена", - сказал Яшина.