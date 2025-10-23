Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали, сколько станция находится на резервном электроснабжении - РИА Новости, 23.10.2025
06:23 23.10.2025
На ЗАЭС рассказали, сколько станция находится на резервном электроснабжении
На ЗАЭС рассказали, сколько станция находится на резервном электроснабжении - РИА Новости, 23.10.2025
На ЗАЭС рассказали, сколько станция находится на резервном электроснабжении
Запорожская АЭС находится без штатного внешнего электроснабжения ровно месяц, станция обеспечена электроэнергией от резервных дизель-генераторов, сказала РИА...
2025-10-23T06:23:00+03:00
2025-10-23T06:23:00+03:00
На ЗАЭС рассказали, сколько станция находится на резервном электроснабжении

Запорожская АЭС находится на резервном электроснабжении уже месяц

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС находится без штатного внешнего электроснабжения ровно месяц, станция обеспечена электроэнергией от резервных дизель-генераторов, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Двадцать третьего октября исполнился месяц, как Запорожская атомная электростанция находится на резервном электроснабжении из-за повреждения и отключения высоковольтной линии "Днепровская" и ранее отключения резервной линии "Ферросплавная – 1". Процесс полностью контролируется персоналом, запасы топлива для резервных дизельных станций достаточные. Безопасность, в том числе радиационная, обеспечена", - сказал Яшина.
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В МИД рассказали о ходе работ по ремонту ЛЭП на ЗАЭС
Вчера, 07:34
С 18 октября ведутся ремонтные работы по восстановлению штатного внешнего электроснабжения ЗАЭС, сообщили ранее на станции.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
На ЗАЭС рассказали о ремонте поврежденной ВСУ ЛЭП "Днепровская"
20 октября, 08:18
 
