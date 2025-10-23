https://ria.ru/20251023/vzryv-2050029485.html
В Луганске прогремел взрыв
В Луганске прогремел взрыв - РИА Новости, 23.10.2025
В Луганске прогремел взрыв
Взрыв произошел в одном из районов в Луганске, по предварительным данным, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:38:00+03:00
2025-10-23T11:38:00+03:00
2025-10-23T12:28:00+03:00
происшествия
луганск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050041709_17:0:1251:694_1920x0_80_0_0_0c30fccedf24a44f7fb707141dd25ce6.jpg
https://ria.ru/20251023/kopeyske-2050006136.html
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050041709_343:0:1268:694_1920x0_80_0_0_a708c902b9ca4a22bdc0d4a6ec8b66cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганск
В Луганске прогремел взрыв
В Луганске прогремел взрыв, есть пострадавшие
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Взрыв произошел в одном из районов в Луганске, по предварительным данным, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Произошел взрыв. Есть пострадавшие, по предварительным данным, два человека", - сообщили в силовых структурах.
По данным правительства республики, на месте работают медики.