В Луганске прогремел взрыв
11:38 23.10.2025 (обновлено: 12:28 23.10.2025)
В Луганске прогремел взрыв
Взрыв произошел в одном из районов в Луганске, по предварительным данным, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
луганск
луганск
2025
происшествия, луганск
Происшествия, Луганск
На месте взрыва в Луганске. 23 октября 2025
© РИА Новости
На месте взрыва в Луганске. 23 октября 2025
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Взрыв произошел в одном из районов в Луганске, по предварительным данным, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Произошел взрыв. Есть пострадавшие, по предварительным данным, два человека", - сообщили в силовых структурах.
По данным правительства республики, на месте работают медики.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Копейске объявили день траура после взрыва на предприятии
дополняется ...
 
ПроисшествияЛуганск
 
 
