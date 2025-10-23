Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло девяти
02:18 23.10.2025 (обновлено: 02:48 23.10.2025)
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло девяти
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло девяти
Гибель девяти человек подтверждается после взрыва на предприятии в Копейске, сообщил в своем Telegram-канале глава Челябинской области Алексей Текслер. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T02:18:00+03:00
2025-10-23T02:48:00+03:00
2025
Происшествия, Копейск, Алексей Текслер, Взрыв на предприятии в Копейске
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло девяти

Текслер: при взрыве на предприятии в Копейске погибли девять человек

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Гибель девяти человек подтверждается после взрыва на предприятии в Копейске, сообщил в своем Telegram-канале глава Челябинской области Алексей Текслер.
"На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние", — написал он.
Информация по пропавшим без вести, по словам Текслера, уточняется.
Взрыв на одном из предприятий в Копейске прогремел накануне вечером. Сообщалось о четырех погибших. При этом Текслер подчеркнул, что версия с атакой украинского беспилотника не подтверждается.
