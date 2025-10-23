МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Европейская экономика сталкивается с большими сложностями в связи с санкционной политикой Европейского союза против России, пишет польское издание Mysl Polska.
"Если вы отказываетесь от крупнейших месторождений и максимально дешевых поставок энергоресурсов, если вы губите собственную промышленность, заставляя ее платить огромные суммы за энергоносители, и разрушаете конкурентоспособность собственной экономики… <…> Наверное, вы где-то ошиблись. Значит, Брюссель не прав", — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что "впав в безумство тотальной русофобии", ЕС заставляет свою экономику переходить на дорогое энергетическое сырье, добровольно отказываясь от сырья с богатых сибирских месторождений.
Ранее глава внешнеполитической службы Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лиц, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили экономическое давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.