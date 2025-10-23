Рейтинг@Mail.ru
В Польше забили тревогу из-за выходки ЕС против России
16:49 23.10.2025 (обновлено: 16:56 23.10.2025)
В Польше забили тревогу из-за выходки ЕС против России
Европейская экономика сталкивается с большими сложностями в связи с санкционной политикой Европейского союза против России, пишет польское издание Mysl Polska. РИА Новости, 23.10.2025
В Польше забили тревогу из-за выходки ЕС против России

Mysl Polska: санкции против России уничтожают экономику ЕС

Флаги ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Европейская экономика сталкивается с большими сложностями в связи с санкционной политикой Европейского союза против России, пишет польское издание Mysl Polska.
"Если вы отказываетесь от крупнейших месторождений и максимально дешевых поставок энергоресурсов, если вы губите собственную промышленность, заставляя ее платить огромные суммы за энергоносители, и разрушаете конкурентоспособность собственной экономики… <…> Наверное, вы где-то ошиблись. Значит, Брюссель не прав", — отмечается в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками Марша мира в Будапеште. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
У ЕС закончились деньги на спонсирование конфликта на Украине, заявил Орбан
Вчера, 15:51
Издание подчеркивает, что "впав в безумство тотальной русофобии", ЕС заставляет свою экономику переходить на дорогое энергетическое сырье, добровольно отказываясь от сырья с богатых сибирских месторождений.
Ранее глава внешнеполитической службы Кая Каллас заявила, что ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лиц, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили экономическое давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее власти неоднократно подчеркивали, что страна справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Постпредство России при ЕС предупредило об ответе на санкции против РФ
Вчера, 15:18
 
В миреРоссияПольшаБрюссельКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
