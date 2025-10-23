Рейтинг@Mail.ru
БПЛА повредил жилой дом в центре Горловки
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 23.10.2025 (обновлено: 23:54 23.10.2025)
БПЛА повредил жилой дом в центре Горловки
БПЛА повредил жилой дом в центре Горловки
БПЛА повредил жилой дом в центре Горловки

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате атаки беспилотника украинских войск по центру Горловки, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"По оперативным линиям управления... за 23 октября по состоянию на 22.30 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): многоквартирный жилой дом по проспекту Победы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
