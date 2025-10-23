Рейтинг@Mail.ru
Силовики: командир полка ВСУ "Скала" почти не занимается командованием - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 23.10.2025
Силовики: командир полка ВСУ "Скала" почти не занимается командованием
Командир 425-го штурмового полка ВСУ "Скала" фактически не занимается командованием, полк имеет в составе всего четыре боевых батальона и выполняет задачи на... РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
в мире
безопасность, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, В мире
Силовики: командир полка ВСУ "Скала" почти не занимается командованием

Командир полка ВСУ "Скала" на самом деле не руководит им

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Командир 425-го штурмового полка ВСУ "Скала" фактически не занимается командованием, полк имеет в составе всего четыре боевых батальона и выполняет задачи на девяти участках фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Этот полк, по словам собеседника агентства, имея в составе всего четыре боевых батальона выполняет задачи на девяти участках фронта.
"При таком разбросе роль командира полка сводится лишь к распределению подразделений по направлениям и решению вопросов с передачей в их распоряжение личного состава из смежных бригад", - сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ бросают на штурм бомжей и маргиналов, заявили российские силовики
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
