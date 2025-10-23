https://ria.ru/20251023/vsu-2050227047.html
Силовики: командир полка ВСУ "Скала" почти не занимается командованием
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Командир 425-го штурмового полка ВСУ "Скала" фактически не занимается командованием, полк имеет в составе всего четыре боевых батальона и выполняет задачи на девяти участках фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Этот полк, по словам собеседника агентства, имея в составе всего четыре боевых батальона выполняет задачи на девяти участках фронта.
"При таком разбросе роль командира полка сводится лишь к распределению подразделений по направлениям и решению вопросов с передачей в их распоряжение личного состава из смежных бригад", - сказал он.