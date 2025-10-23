Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали, чем занимается командир ВСУ Манько в свободное время
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 23.10.2025
Силовики рассказали, чем занимается командир ВСУ Манько в свободное время
Силовики рассказали, чем занимается командир ВСУ Манько в свободное время - РИА Новости, 23.10.2025
Силовики рассказали, чем занимается командир ВСУ Манько в свободное время
Командующий штурмовыми войсками ВСУ, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"* Валентин Манько большую часть времени... РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
россия, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Силовики рассказали, чем занимается командир ВСУ Манько в свободное время

Ранее судимый командир ВСУ Манько большую часть времени проводит в соцсетях

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Командующий штурмовыми войсками ВСУ, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"* Валентин Манько большую часть времени проводит в соцсетях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Куча свободного времени появилась у командующего новым родом войск ВСУ. Это время он посвящает популяризации себя в соцсетях. Ежедневные брифинги, прямые эфиры, хождения по интервью, посты с обстановкой и прочая активность", - сказал собеседник агентства.
Уголовник-рецидивист Манько, назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России. Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора"*. По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай.
* Запрещенная в России террористическая организация
Военнослужащий ВС России
Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика "Правого сектора"*
26 апреля, 07:20
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
