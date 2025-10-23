Силовики рассказали, чем занимается командир ВСУ Манько в свободное время

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Командующий штурмовыми войсками ВСУ, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"* Валентин Манько большую часть времени проводит в соцсетях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Куча свободного времени появилась у командующего новым родом войск ВСУ. Это время он посвящает популяризации себя в соцсетях. Ежедневные брифинги, прямые эфиры, хождения по интервью, посты с обстановкой и прочая активность", - сказал собеседник агентства.
Уголовник-рецидивист Манько, назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России. Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора"*. По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай.
* Запрещенная в России террористическая организация
