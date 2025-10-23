Силовики рассказали, чем занимается командир ВСУ Манько в свободное время

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Командующий штурмовыми войсками ВСУ, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабежи, бывший командир "Правого сектора"* Валентин Манько большую часть времени проводит в соцсетях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.