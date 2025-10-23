МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Основу штурмовых подразделений ВСУ составляют маргиналы и бомжи, большой процент из них имеют инвалидность или болеют инфекционными заболеваниями, в том числе туберкулезом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Маргиналы и бомжи - основа штурмовых подразделений ВСУ ", - сказал собеседник агентства.

В подтверждение он привел слова заместителя командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрия Кухарчука о том, что в учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и прочих лиц маргинальной наружности.

« "Кроме того, большой процент новобранцев имеют инвалидность и различные формы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза. Нацисты винят в этом ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и призывают повысить качество личного состава, что говорит об их полной оторванности от реальности. Безусловно, "людоловам" плевать, кто отправится в "бусик" (микроавтобус - ред.) главное выполнить план", - отметил представитель силовых структур.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.