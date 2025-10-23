Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросают на штурм бомжей и маргиналов, заявили российские силовики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 23.10.2025
ВСУ бросают на штурм бомжей и маргиналов, заявили российские силовики
ВСУ бросают на штурм бомжей и маргиналов, заявили российские силовики - РИА Новости, 23.10.2025
ВСУ бросают на штурм бомжей и маргиналов, заявили российские силовики
Основу штурмовых подразделений ВСУ составляют маргиналы и бомжи, большой процент из них имеют инвалидность или болеют инфекционными заболеваниями, в том числе... РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире
украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
ВСУ бросают на штурм бомжей и маргиналов, заявили российские силовики

Основу штурмовых подразделений ВСУ составляют маргиналы и бомжи

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Основу штурмовых подразделений ВСУ составляют маргиналы и бомжи, большой процент из них имеют инвалидность или болеют инфекционными заболеваниями, в том числе туберкулезом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Маргиналы и бомжи - основа штурмовых подразделений ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В бригаде ВСУ в Харьковской области выявили случаи туберкулеза
26 августа, 06:44
В подтверждение он привел слова заместителя командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрия Кухарчука о том, что в учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и прочих лиц маргинальной наружности.
«
"Кроме того, большой процент новобранцев имеют инвалидность и различные формы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза. Нацисты винят в этом ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и призывают повысить качество личного состава, что говорит об их полной оторванности от реальности. Безусловно, "людоловам" плевать, кто отправится в "бусик" (микроавтобус - ред.) главное выполнить план", - отметил представитель силовых структур.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
