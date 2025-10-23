Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, что привело к кризису мобилизации на Украине - РИА Новости, 23.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 23.10.2025
СМИ узнали, что привело к кризису мобилизации на Украине
СМИ узнали, что привело к кризису мобилизации на Украине
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ узнали, что привело к кризису мобилизации на Украине

Telegraph: страх уличных облав привел к кризису мобилизации в ВСУ

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинская армия столкнулась с кризисом мобилизации, поскольку многие граждане боятся уличных облав, которые сотрудники военкоматов устраивают в городах Украины, пишет британская газета Telegraph.
"Многие украинские мужчины, которые еще не были призваны (на военную службу - ред.), боятся быть задержанными военными патрулями, которые рыщут по улицам Львова, как и в любом другом украинском городе... И этот страх быть отправленными на передовую сражаться с российскими войсками привел к кризису набора в украинскую армию", - говорится в публикации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ спешно пытаются укрепить оборону Вильчи ранеными из госпиталей
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
