ВСУ за сутки потеряли свыше 535 военных в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 23.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 23.10.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 535 военных в зоне действия "Центра"
ВСУ за сутки потеряли свыше 535 военных в зоне действия "Центра"
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли свыше 535 военных в зоне действия "Центра"

Военнослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли более 535 военнослужащих, танк, 4 бронемашины производства НАТО в ходе боевых действий в зоне боевых действий группировки "Центр", сообщило Минобороны в четверг.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Димитров, Золотой колодезь и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины производства стран НАТО, 3 пикапа и артиллерийское орудие", - сообщается в сводке Минобороны РФ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Украина — просто ширма". Европу раздирает скандал из-за признаний Польши
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
