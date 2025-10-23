https://ria.ru/20251023/vsu-2050062878.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 535 военных в зоне действия "Центра"
ВСУ за сутки потеряли свыше 535 военных в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 23.10.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 535 военных в зоне действия "Центра"
Вооруженные силы Украины потеряли более 535 военнослужащих, танк, 4 бронемашины производства НАТО в ходе боевых действий в зоне боевых действий группировки... РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВСУ за сутки потеряли свыше 535 военных в зоне действия "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 535 военных в зоне действия "Центра"