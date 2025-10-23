В Белгородской области после атак ВСУ за сутки пострадали восемь человек

БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 124 беспилотника, один мирный житель погиб, восемь обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, за минувшие сутки 56 населенных пунктов в девяти районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов, 56 дронов сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, административном объекте, складе, магазине, предприятии, трех объектах инфраструктуры и 12 транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Козинка, Пороз и Почаево, а также хутор Масычево атакованы 20 боеприпасами в ходе семи обстрелов и 27 беспилотниками, три из которых подавлены. В результате обстрела Грайворона ранены двое мужчин... В детскую областную клиническую больницу госпитализирована девятилетняя девочка, пострадавшая в селе Новостроевка-Первая 21 октября. Также за медицинской помощью в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась её мама. Ей оказана помощь, госпитализация не потребовалась. Пострадавшему в селе Головчино мужчине оказана помощь, он отпущен домой", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 20 беспилотников, пострадала женщина, в Борисовском районе в селе Зозули взрывное устройство сброшено с беспилотника. По данным главы области, Валуйский округ атакован 19 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены, погиб один и ранены два мирных жителя, в Волоконовском районе совершены атаки девяти беспилотников. Над Ивнянским районом и Яковлевским округом системой ПВО сбиты два беспилотника, в Краснояружском районе шесть населенных пунктов атакованы 16 беспилотниками, уточнил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Вознесеновка, Максимовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Ржевка, Стариково и Червона Дибровка, хутор Шемраевка атакованы 30 беспилотниками, 22 из которых подавлены и сбиты", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.