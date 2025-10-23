МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ВСУ спешно пытаются укрепить оборону населенного пункта Вильча в Харьковской области легко раненными, присланными из госпиталей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ спешно пытаются укрепить оборону Вильчи ранеными из госпиталей
ВСУ спешно пытаются укрепить оборону Вильчи ранеными из госпиталей - РИА Новости, 23.10.2025
ВСУ спешно пытаются укрепить оборону Вильчи ранеными из госпиталей
ВСУ спешно пытаются укрепить оборону населенного пункта Вильча в Харьковской области легко раненными, присланными из госпиталей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
харьковская область
волчанск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
ВСУ спешно пытаются укрепить оборону Вильчи ранеными из госпиталей
ВСУ пытаются укрепить оборону Вильчи получившими легкие ранения военными
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
