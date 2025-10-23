Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отправляют на штурм расчеты ПВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 23.10.2025
ВСУ отправляют на штурм расчеты ПВО
ВСУ отправляют в штурмовики в Сумской области военнослужащих из расчетов ПВО, переброшенных из Киева, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
киев
константиновка
вооруженные силы украины
сумская область
киев
константиновка
сумская область, киев, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Киев, Константиновка, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ВСУ отправляют в штурмовики в Сумской области военнослужащих из расчетов ПВО, переброшенных из Киева, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Там отметили, что атака 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в направлении Константиновки провалилась, украинская штурмовая группа была полностью уничтожена.
"Для проведения новых контратак и удержания позиций украинское командование перебрасывает в Сумскую область личный состав мобильных расчетов ПВО из Киева и доукомплектовывает ими штурмовые группы и передовые позиции", - сказал собеседник агентства.
Боец: ВСУ при отходе из Полтавки разрушали все вокруг, оставляя после себя выжженную деревню - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ при отходе из Полтавки разрушали все вокруг, рассказал боец
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКиевКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
