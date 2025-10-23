https://ria.ru/20251023/vsu-2049978789.html
ВСУ отправляют на штурм расчеты ПВО
ВСУ отправляют в штурмовики в Сумской области военнослужащих из расчетов ПВО, переброшенных из Киева, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.10.2025
