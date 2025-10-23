Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при отходе из Полтавки разрушали все вокруг, рассказал боец - РИА Новости, 23.10.2025
05:30 23.10.2025 (обновлено: 09:23 23.10.2025)
ВСУ при отходе из Полтавки разрушали все вокруг, рассказал боец
ВСУ при отходе из Полтавки разрушали все вокруг, рассказал боец
ВСУ в ходе боёв за населённый пункт Полтавка в Запорожской области пытались удерживать выгодные позиции, но под натиском российских подразделений вынуждены были РИА Новости, 23.10.2025
Боец: "ВСУ при отходе из Полтавки разрушали все вокруг, оставляя после себя выжженную деревню"
ВСУ при отходе из Полтавки разрушали все вокруг, оставляя после себя выжженную деревню
ВСУ при отходе из Полтавки разрушали все вокруг, рассказал боец

ВСУ при отходе из Полтавки разрушали все вокруг

ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. ВСУ в ходе боёв за населённый пункт Полтавка в Запорожской области пытались удерживать выгодные позиции, но под натиском российских подразделений вынуждены были отступить, уничтожая инфраструктуру и жилые дома, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Горын".
Об освобождении Полтавки группировкой войск "Восток" МО РФ сообщило 19 октября.
"Продвигались по лесополочкам, аккуратненько, от кустика до кустика. В деревню заходили с разных сторон — брали в окружение. Противник занимал выгодные позиции, но под нашим натиском убегал, уходил. Задача прошла успешно, можно сказать, без потерь", — рассказал "Горын".
По его словам, отступая, противник разрушал здания и укрытия, оставляя после себя выжженные участки.
"При отступлении противник начинает разбирать деревню, уничтожать все здания, все укрытия — чтобы и мирным жителям некуда было деться, и нам негде было прятаться. Враг проявляет себя как зверь, как не человек", — отметил стрелок.
ВСУ при освобождении Полтавки вступали в бой дистанционно - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ в боях за Полтавку избегали прямых столкновений, рассказал боец
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
