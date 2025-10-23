https://ria.ru/20251023/vsu-2049976767.html
ВСУ при отходе из Полтавки разрушали все вокруг, рассказал боец
ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. ВСУ в ходе боёв за населённый пункт Полтавка в Запорожской области пытались удерживать выгодные позиции, но под натиском российских подразделений вынуждены были отступить, уничтожая инфраструктуру и жилые дома, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Горын".
Об освобождении Полтавки группировкой войск "Восток" МО РФ
сообщило 19 октября.
"Продвигались по лесополочкам, аккуратненько, от кустика до кустика. В деревню заходили с разных сторон — брали в окружение. Противник занимал выгодные позиции, но под нашим натиском убегал, уходил. Задача прошла успешно, можно сказать, без потерь", — рассказал "Горын".
По его словам, отступая, противник разрушал здания и укрытия, оставляя после себя выжженные участки.
"При отступлении противник начинает разбирать деревню, уничтожать все здания, все укрытия — чтобы и мирным жителям некуда было деться, и нам негде было прятаться. Враг проявляет себя как зверь, как не человек", — отметил стрелок.