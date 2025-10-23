ВСУ в боях за Полтавку избегали прямых столкновений, рассказал боец

ДОНЕЦК, 23 окт— РИА Новости. Российские войска при освобождении Полтавки в Запорожской области столкнулись с тем, что ВСУ избегали прямых столкновений, полагаясь на дроны и артиллерию, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Тихий".

"Когда мы наступали, живой силы так и не было со стороны противника. Встречались дроны — FPV, "Бабы-яги" (тяжелый украинский беспилотник - ред.), обычные "Мавики" (беспилотник - ред.)— все виды, что у них есть. Миномёты, артиллерия — всё это они использовали против нас, лишь бы мы не дошли. Но мы это сделали", — сообщил "Тихий".