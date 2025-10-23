Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в боях за Полтавку избегали прямых столкновений, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 23.10.2025 (обновлено: 09:23 23.10.2025)
ВСУ в боях за Полтавку избегали прямых столкновений, рассказал боец
Российские войска при освобождении Полтавки в Запорожской области столкнулись с тем, что ВСУ избегали прямых столкновений, полагаясь на дроны и артиллерию
2025
ВСУ при освобождении Полтавки вступали в бой дистанционно
Стрелок группировки войск Восток с позывным "Тихий" рассказал о деталях освобождения населенного пункта Полтавка в Запорожской области, подчеркнув, что противник старается вести бой преимущественно дистанционно, полагаясь на беспилотники и артиллерию.
ВСУ в боях за Полтавку избегали прямых столкновений, рассказал боец

ВСУ в боях за Полтавку избегали прямых столкновений

ДОНЕЦК, 23 окт— РИА Новости. Российские войска при освобождении Полтавки в Запорожской области столкнулись с тем, что ВСУ избегали прямых столкновений, полагаясь на дроны и артиллерию, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Тихий".
Об освобождении Полтавки группировкой войск "Восток" МО РФ сообщило 19 октября.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ избегают ближних боев в Красноармейске, рассказал боец
04:39
"Когда мы наступали, живой силы так и не было со стороны противника. Встречались дроны — FPV, "Бабы-яги" (тяжелый украинский беспилотник - ред.), обычные "Мавики" (беспилотник - ред.)— все виды, что у них есть. Миномёты, артиллерия — всё это они использовали против нас, лишь бы мы не дошли. Но мы это сделали", — сообщил "Тихий".
По его словам, противник избегает прямых столкновений, стараясь наносить удары на расстоянии и замедлить продвижение российских подразделений.
"Как только мы начали заходить в населенный пункт, они уже начали отступать", — отметил стрелок.
Российский боец: ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами, рассказал боец
04:08
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
