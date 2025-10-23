Рейтинг@Mail.ru
ВСУ избегают ближних боев в Красноармейске, рассказал боец - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 23.10.2025
ВСУ избегают ближних боев в Красноармейске, рассказал боец
ВСУ избегают ближних боев в Красноармейске, рассказал боец - РИА Новости, 23.10.2025
ВСУ избегают ближних боев в Красноармейске, рассказал боец
ВСУ избегают ближних боев в Красноармейске (Покровске – укр.), сообщил корреспонденту РИА Новости командир батальона 30-й отдельной гвардейской мотострелковой... РИА Новости, 23.10.2025
ВСУ избегают ближних боев в Красноармейске, рассказал боец

ВСУ избегают ближних боев в Красноармейске, надеясь на дроны

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
СЕЛИДОВО (ДНР), 23 окт - РИА Новости. ВСУ избегают ближних боев в Красноармейске (Покровске – укр.), сообщил корреспонденту РИА Новости командир батальона 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" с позывным "Днепр".
"Избегают контакта (вступать в ближний бой – ред.). Чаще всего избегают контакта. Противник себя не проявляет. Он действует исподтишка. Как правило устраивает засады, но мы своевременно выявляем и уничтожаем" - сообщил "Днепр".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ используют гражданских для разминирования, рассказал боец
Он добавил, что ВСУ пытаются сдержать наступление российской армии дронами.
"За счет своих специалистов в области беспилотных систем они еще как-то пытаются сдерживать, но мы понимаем, что это дело времени мы зайдем и освободим Красноармейск.… Здесь по-прежнему тактика противника — это работа с воздухом, применение средств, таких как Баба-Яга, FPV-дроны и "Мавики" со сбросами" - сообщил "Днепр".
Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Российский боец: ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВСУ бегут из Красноармейска малыми группами, рассказал боец
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскПокровскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
