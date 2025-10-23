СЕЛИДОВО, 23 окт - РИА Новости. ВСУ используют гражданских для разминирования дорог в Красноармейске (Покровске – укр.), сообщил корреспонденту РИА Новости командир батальона 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" с позывным "Днепр".
"Они используют гражданских лиц, отправляют их по своим маршрутам. Проходит гражданский, спустя какое-то время проходят группы военнослужащих ВСУ. Конечно, эти все движения мы пресекаем и сразу уничтожаем противника", - сообщил "Днепр".
Комбат добавил, что таким образом украинские военнослужащие проверяют наличие мин на дорогах, а также пытаются вычислить засады, которые им устраивают российские военнослужащие.
"Используют гражданских для того, чтобы проверить минно-взрывную обстановку на тех или иных участках. Мирные жители, которые не успевают эвакуироваться, страдают от этого", - сообщил "Днепр".
Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.