ВСУ используют гражданских для разминирования, рассказал боец - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 23.10.2025
ВСУ используют гражданских для разминирования, рассказал боец
ВСУ используют гражданских для разминирования, рассказал боец
специальная военная операция на украине
красноармейск
покровск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
красноармейск, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Покровск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СЕЛИДОВО, 23 окт - РИА Новости. ВСУ используют гражданских для разминирования дорог в Красноармейске (Покровске – укр.), сообщил корреспонденту РИА Новости командир батальона 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" с позывным "Днепр".
"Они используют гражданских лиц, отправляют их по своим маршрутам. Проходит гражданский, спустя какое-то время проходят группы военнослужащих ВСУ. Конечно, эти все движения мы пресекаем и сразу уничтожаем противника", - сообщил "Днепр".
Комбат добавил, что таким образом украинские военнослужащие проверяют наличие мин на дорогах, а также пытаются вычислить засады, которые им устраивают российские военнослужащие.
"Используют гражданских для того, чтобы проверить минно-взрывную обстановку на тех или иных участках. Мирные жители, которые не успевают эвакуироваться, страдают от этого", - сообщил "Днепр".
Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение Покровской агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
