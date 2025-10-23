ВСУ используют гражданских для разминирования, рассказал боец

Комбат добавил, что таким образом украинские военнослужащие проверяют наличие мин на дорогах, а также пытаются вычислить засады, которые им устраивают российские военнослужащие.

"Используют гражданских для того, чтобы проверить минно-взрывную обстановку на тех или иных участках. Мирные жители, которые не успевают эвакуироваться, страдают от этого", - сообщил "Днепр".