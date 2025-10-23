Рейтинг@Mail.ru
18:54 23.10.2025 (обновлено: 19:31 23.10.2025)
Путин прокомментировал слова Трампа о саммите в Венгрии
Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов об отмене Дональдом Трампом двусторонней встречи, заявил, что тот, скорее всего, имел в виду ее перенос.
в мире
сша
россия
будапешт
владимир путин
дональд трамп
роснефть
лукойл
в мире, сша, россия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, роснефть, лукойл
В мире, США, Россия, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Роснефть, ЛУКОЙЛ
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов об отмене Дональдом Трампом двусторонней встречи, заявил, что тот, скорее всего, имел в виду ее перенос.
Глава государства добавил, что во время последнего разговора с Трампом тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала продолжение диалога. У России и США есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу, отметил президент.
Разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву Путин назвал попыткой эскалации. Говоря же о новых санкциях США, он назвал их недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения, заверив, что они существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. Президент отметил, что Россия относится к числу уважающих себя стран и не собирается принимать решения под давлением.
"Это, конечно, попытка оказать давление. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот. Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов", — сказал он.
Он также рассказал, что говорил с Трампом о влиянии ситуации с поставками российской нефти в мире на цены, в том числе в США.
Путин вышел к прессе по завершении заседания XVII съезда Русского географического общества, а после общения со СМИ проведет заседание попечительского совета РГО.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
Президент России Владимир Путин
Путин сообщил новые детали разговора с Трампом
Вчера, 18:43
 
В миреСШАРоссияБудапештВладимир ПутинДональд ТрампРоснефтьЛУКОЙЛ
 
 
