Путин прокомментировал слова Трампа о саммите в Венгрии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов об отмене Дональдом Трампом двусторонней встречи, заявил, что тот, скорее всего, имел в виду ее перенос.

Глава государства добавил, что во время последнего разговора с Трампом тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала продолжение диалога. У России и США есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу, отметил президент.

Разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву Путин назвал попыткой эскалации. Говоря же о новых санкциях США, он назвал их недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения, заверив, что они существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. Президент отметил, что Россия относится к числу уважающих себя стран и не собирается принимать решения под давлением.

"Это, конечно, попытка оказать давление. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот. Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов", — сказал он.

Он также рассказал, что говорил с Трампом о влиянии ситуации с поставками российской нефти в мире на цены, в том числе в США.

Путин вышел к прессе по завершении заседания XVII съезда Русского географического общества, а после общения со СМИ проведет заседание попечительского совета РГО.