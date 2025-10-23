Воскресенская подала в суд на Русских два иска

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Мария Воскресенская, имеющая совместный бизнес с бьюти-блогером Радой Русских, которая была самовыдвиженкой на выборах президента России 2024 года, подала к Русских два иска, в том числе о защите деловой репутации и взыскании более 3,9 миллиона рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Исковое заявление о защите деловой репутации и взыскании 3 миллионов 902 тысяч 905 рублей 42 копеек поступило 20 октября в арбитражный суд Свердловской области , по месту регистрации ответчицы. К его рассмотрению суд приступит 19 ноября.

Второй иск был подан 16 октября в арбитражный суд Москвы . Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами в нем указаны столичные ООО "Хайдон" и ООО "Гедонист".

По данным "БИР-Аналитик", по 50% в компаниях "Хайдон" и "Гедонист" принадлежит их гендиректору Воскресенской и Русских. Основным видом деятельности обоих юрлиц указана "торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет".

Из базы данных Роспатента следует, что Воскресенская владеет товарными знаками Rada Russkikh и LactoBio Rada Russkikh. Первый из них распространяется на парфюмерию, ювелирные изделия, одежду, обувь и ряд услуг, второй – только на парфюмерию и косметику.

Как сообщает Telegram-канал Mash, иск о защите деловой репутации связан с обвинениями Русских в адрес Воскресенской в краже бренда, а во втором иске заявлено требование о взыскании убытков в связи с "упадком продаж". По данным издания, Русских сейчас "перезапускает бренд с новой командой и собственным юрлицом".