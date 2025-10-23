Рейтинг@Mail.ru
Воскресенская подала в суд на Русских два иска - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/voskresenskaja-2050008640.html
Воскресенская подала в суд на Русских два иска
Воскресенская подала в суд на Русских два иска - РИА Новости, 23.10.2025
Воскресенская подала в суд на Русских два иска
Мария Воскресенская, имеющая совместный бизнес с бьюти-блогером Радой Русских, которая была самовыдвиженкой на выборах президента России 2024 года, подала к... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:29:00+03:00
2025-10-23T10:29:00+03:00
россия
свердловская область
москва
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926113543_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_36b0c52a720ee67777b8a22d23b9ab4e.jpg
https://ria.ru/20250110/blinovskaya-1993039559.html
https://ria.ru/20241223/sud-1990753834.html
россия
свердловская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926113543_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_81e90579483fe236a153d9ba52111b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, свердловская область, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Свердловская область, Москва, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Воскресенская подала в суд на Русских два иска

Воскресенская подала два иска к Русских о защите деловой репутации

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРада Русских
Рада Русских - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рада Русских. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Мария Воскресенская, имеющая совместный бизнес с бьюти-блогером Радой Русских, которая была самовыдвиженкой на выборах президента России 2024 года, подала к Русских два иска, в том числе о защите деловой репутации и взыскании более 3,9 миллиона рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Исковое заявление о защите деловой репутации и взыскании 3 миллионов 902 тысяч 905 рублей 42 копеек поступило 20 октября в арбитражный суд Свердловской области, по месту регистрации ответчицы. К его рассмотрению суд приступит 19 ноября.
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам
10 января, 05:50
Второй иск был подан 16 октября в арбитражный суд Москвы. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами в нем указаны столичные ООО "Хайдон" и ООО "Гедонист".
По данным "БИР-Аналитик", по 50% в компаниях "Хайдон" и "Гедонист" принадлежит их гендиректору Воскресенской и Русских. Основным видом деятельности обоих юрлиц указана "торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет".
Из базы данных Роспатента следует, что Воскресенская владеет товарными знаками Rada Russkikh и LactoBio Rada Russkikh. Первый из них распространяется на парфюмерию, ювелирные изделия, одежду, обувь и ряд услуг, второй – только на парфюмерию и косметику.
Как сообщает Telegram-канал Mash, иск о защите деловой репутации связан с обвинениями Русских в адрес Воскресенской в краже бренда, а во втором иске заявлено требование о взыскании убытков в связи с "упадком продаж". По данным издания, Русских сейчас "перезапускает бренд с новой командой и собственным юрлицом".
Центральная избирательная комиссия РФ в 2024 году отказала Русских в регистрации кандидатом на должность президента РФ, так как она представила в комиссию 476 подписей в свою поддержку, а в порядке самовыдвижения кандидат должен представить не менее 300 тысяч подписей. Рада Русских на заседании ЦИК заявила, что ее выдвижение в качестве кандидата на выборах президента РФ не было "ни хайпом, ни пиаром" и ей жаль, что среди кандидатов не будет ни одной женщины.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Суд повторно рассмотрит иск вдовы экс-главы "Спасских ворот"
23 декабря 2024, 00:32
 
РоссияСвердловская областьМоскваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала