Глава Тюменской области выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
10:09 23.10.2025
Глава Тюменской области выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. РИА Новости, 23.10.2025
тюмень, иван зуев, александр моор, тюменская область
Тюмень, Иван Зуев, Александр Моор, Тюменская область
Глава Тюменской области выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.
"Сегодня мы прощаемся с Иваном Зуевым, военным корреспондентом РИА Новости. Он погиб от удара вражеского беспилотника, выполняя профессиональный долг... Прощание с Иваном Зуевым проходит в Тюмени – городе, где живёт его мама. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Память о мужестве и самоотверженности наших земляков останется в сердцах тюменцев", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Киселев назвал гибель военкора Зуева огромной потерей
17 октября, 19:21
Он отметил, что Иван самоотверженно работал там, где требовались мужество, сила духа и верность правде, не раз бывал под обстрелами, писал о судьбах людей и событиях, которые становятся историей.
"К сожалению, это не единственная утрата среди военных корреспондентов нашего региона. В 2023 году при выполнении журналистского долга погиб Ростислав Журавлёв, живший и работавший в Тюменской области", - напомнил губернатор.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября. Он несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.
"Он хотел, чтобы мир узнал о героях": памяти погибшего военкора Ивана Зуева
09:51
 
Тюмень Иван Зуев Александр Моор Тюменская область
 
 
