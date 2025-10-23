Глава Тюменской области выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.
"Сегодня мы прощаемся с Иваном Зуевым, военным корреспондентом РИА Новости. Он погиб от удара вражеского беспилотника, выполняя профессиональный долг... Прощание с Иваном Зуевым проходит в Тюмени – городе, где живёт его мама. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Память о мужестве и самоотверженности наших земляков останется в сердцах тюменцев", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Иван самоотверженно работал там, где требовались мужество, сила духа и верность правде, не раз бывал под обстрелами, писал о судьбах людей и событиях, которые становятся историей.
"К сожалению, это не единственная утрата среди военных корреспондентов нашего региона. В 2023 году при выполнении журналистского долга погиб Ростислав Журавлёв, живший и работавший в Тюменской области", - напомнил губернатор.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября. Он несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана.