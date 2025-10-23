Внуково из-за ограничений временно приостановил вылет воздушных судов

"Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями, введенными для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту Внуково временно приостановлены вылеты воздушных судов. Прием рейсов на посадку осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении авиагавани.