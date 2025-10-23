Рейтинг@Mail.ru
Внуково из-за ограничений временно приостановил вылет воздушных судов - РИА Новости, 23.10.2025
11:42 23.10.2025
Внуково из-за ограничений временно приостановил вылет воздушных судов
Внуково из-за ограничений временно приостановил вылет воздушных судов
Аэропорт "Внуково" из-за ограничений для безопасности временно приостановил вылет воздушных судов, прием рейсов на посадку идет штатно, сообщила авиагавань. РИА Новости, 23.10.2025
2025
Внуково из-за ограничений временно приостановил вылет воздушных судов

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" из-за ограничений для безопасности временно приостановил вылет воздушных судов, прием рейсов на посадку идет штатно, сообщила авиагавань.
"Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями, введенными для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, в аэропорту Внуково временно приостановлены вылеты воздушных судов. Прием рейсов на посадку осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении авиагавани.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения
