Вэнс ответил на высказывания Псаки в адрес его супруги
Вэнс ответил на высказывания Псаки в адрес его супруги
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает позорными слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая ранее призвала его жену "моргнуть... РИА Новости, 23.10.2025
Вэнс ответил на высказывания Псаки в адрес его супруги

Вэнс назвал позорными слова Псаки, призвавшей его жену моргнуть четыре раза

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает позорными слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая ранее призвала его жену "моргнуть четыре раза", если та хочет, чтобы её "спасли".
"Я считаю это позорным, но, конечно, вторая леди может говорить сама за себя", - сказал Вэнс перед вылетом из Израиля, отвечая журналистам на вопрос о высказываниях Псаки.
Ранее Псаки в одном из подкастов заявила, что "ей всегда интересно, что происходит в голове у жены Вэнса", и в шутку обратилась к ней со словами: "Моргни четыре раза. Приходи сюда. Мы тебя спасём".
Высказывания бывшего пресс-секретаря вызвали критику со стороны представителей администрации президента США Дональда Трампа, в том числе директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чуна, который публично назвал Псаки "тупицей".
