Вэнс ответил на высказывания Псаки в адрес его супруги

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает позорными слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая ранее призвала его жену "моргнуть четыре раза", если та хочет, чтобы её "спасли".

Ранее Псаки в одном из подкастов заявила, что "ей всегда интересно, что происходит в голове у жены Вэнса", и в шутку обратилась к ней со словами: "Моргни четыре раза. Приходи сюда. Мы тебя спасём".