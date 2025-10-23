Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не поддержала использование доходов с активов России, заявил Орбан - РИА Новости, 23.10.2025
23:43 23.10.2025
Венгрия не поддержала использование доходов с активов России, заявил Орбан
Венгрия не поддержала использование доходов с активов России, заявил Орбан - РИА Новости, 23.10.2025
Венгрия не поддержала использование доходов с активов России, заявил Орбан
Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ, так как получила предупреждение от России об ответных мерах, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.10.2025
экономика
венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Венгрия не поддержала использование доходов с активов России, заявил Орбан

Орбан: Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов России

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов РФ, так как получила предупреждение от России об ответных мерах, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский премьер сообщил, что на прошлой неделе письменно спросил у президента РФ Владимира Путина позицию по контрмерам в случае конфискации российских активов, и получил ответ, что такие меры будут и их применение будет зависеть от того, поддержала ли страна ЕС это решение.
«
"Поэтому теперь базовый экономический интерес Венгрии - не поддерживать это и не попадать под действие российских контрмер, которые могут затронуть крупные венгерские компании в России", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России, пишет Bloomberg
ЭкономикаВенгрияРоссияВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
