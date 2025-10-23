Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла располагает пятью тысячами комплексов "Игла-С", заявил Мадуро - РИА Новости, 23.10.2025
04:49 23.10.2025 (обновлено: 06:14 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/venesuela-2049974733.html
Венесуэла располагает пятью тысячами комплексов "Игла-С", заявил Мадуро
Венесуэла располагает пятью тысячами комплексов "Игла-С", заявил Мадуро - РИА Новости, 23.10.2025
Венесуэла располагает пятью тысячами комплексов "Игла-С", заявил Мадуро
Армия Венесуэлы располагает пятью тысячами ракетных комплексов "Игла-С" на ключевых позициях и готова распределить операторов ПЗРК по всей территории страны,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T04:49:00+03:00
2025-10-23T06:14:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
мехико (штат)
николас мадуро
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050005080_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_04f50da5509e63a24f8043200416a8eb.jpg
https://ria.ru/20251021/maduro-2049590712.html
https://ria.ru/20251016/maduro-2048513050.html
венесуэла
сша
мехико (штат)
в мире, венесуэла, сша, мехико (штат), николас мадуро, дональд трамп, nbc
В мире, Венесуэла, США, Мехико (штат), Николас Мадуро, Дональд Трамп, NBC
Венесуэла располагает пятью тысячами комплексов "Игла-С", заявил Мадуро

Мадуро: армия Венесуэлы располагает пятью тысячами комплексов "Игла-С"

© AP Photo / Matias DelacroixНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 23 окт — РИА новости. Армия Венесуэлы располагает пятью тысячами ракетных комплексов "Игла-С" на ключевых позициях и готова распределить операторов ПЗРК по всей территории страны, она должна быть неприступной, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Все военные мира знают силу (ПЗРК. — Прим. Ред.) "Игла-С". И Венесуэла имеет ни много ни мало целых пять тысяч ракет "Игла" на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более пяти тысяч. Кто понял, тот понял", — сказал глава государства в ходе мероприятия, которое транслировал телеканал VTV.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Axios: американская разведка следит за передвижениями Мадуро
21 октября, 14:39
По словам политика, "тысячи" подготовленных операторов ПЗРК могут занять удобные для противовоздушной обороны позиции по всей территории страны.
"На последней горе, в последнем посёлке и городе на территории Венесуэлы, которых вы и представить не можете, с севера на юг, с востока на запад. Родина должна быть неприступной. Чтобы никто не лез к Венесуэле, потому что сами мы ни к кому не лезем", — добавил Мадуро.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Мадуро осудил устроенные ЦРУ перевороты в Америке и призвал к миру
16 октября, 02:43
 
В миреВенесуэлаСШАМехико (штат)Николас МадуроДональд ТрампNBC
 
 
