Венесуэла располагает пятью тысячами комплексов "Игла-С", заявил Мадуро

МЕХИКО, 23 окт — РИА новости. Армия Венесуэлы располагает пятью тысячами ракетных комплексов "Игла-С" на ключевых позициях и готова распределить операторов ПЗРК по всей территории страны, она должна быть неприступной, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.