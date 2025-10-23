Венесуэла располагает пятью тысячами комплексов "Игла-С", заявил Мадуро

МЕХИКО, 23 окт — РИА новости. Армия Венесуэлы располагает пятью тысячами ракетных комплексов "Игла-С" на ключевых позициях и готова распределить операторов ПЗРК по всей территории страны, она должна быть неприступной, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Все военные мира знают силу (ПЗРК. — Прим. Ред.) "Игла-С". И Венесуэла имеет ни много ни мало целых пять тысяч ракет "Игла" на ключевых позициях ПВО, чтобы гарантировать мир, стабильность, спокойствие нашего народа. Более пяти тысяч. Кто понял, тот понял", — сказал глава государства в ходе мероприятия, которое транслировал телеканал VTV.
По словам политика, "тысячи" подготовленных операторов ПЗРК могут занять удобные для противовоздушной обороны позиции по всей территории страны.
"На последней горе, в последнем посёлке и городе на территории Венесуэлы, которых вы и представить не можете, с севера на юг, с востока на запад. Родина должна быть неприступной. Чтобы никто не лез к Венесуэле, потому что сами мы ни к кому не лезем", — добавил Мадуро.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
