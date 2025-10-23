Рейтинг@Mail.ru
"Только этот вариант". Европа решилась на последний отчаянный шаг
08:00 23.10.2025 (обновлено: 08:06 23.10.2025)
"Только этот вариант". Европа решилась на последний отчаянный шаг
"Только этот вариант". Европа решилась на последний отчаянный шаг
Спрос на уран в мире стремительно растет. В последние годы ядерное топливо подорожало в разы, конкуренция обостряется. В ЕС между тем хотят отказаться от... РИА Новости, 23.10.2025
экономика
евросоюз
еврокомиссия
уран
санкции
ядерное топливо
экономика, евросоюз, еврокомиссия, уран, санкции, ядерное топливо
"Только этот вариант". Европа решилась на последний отчаянный шаг

Марчел Кырлан: Европа неизбежно столкнется с дефицитом обогащенного урана

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Спрос на уран в мире стремительно растет. В последние годы ядерное топливо подорожало в разы, конкуренция обостряется. В ЕС между тем хотят отказаться от поставок из России — лидера по обогащению урана. Чем обернется столь рискованный шаг — в материале РИА Новости.

Спрос растет

И в Азии, и в Европе реализуют масштабные программы в атомной индустрии, чтобы удовлетворить энергетические потребности и сократить выбросы углекислого газа. Самый дешевый "зеленый" киловатт дают как раз АЭС.
Сейчас строится более 60 атомных электростанций, в планах на десятилетие — не меньше.
«

"Существенный фактор — цифровизация и расширение дата-центров, где хранят и обрабатывают данные для всех отраслей экономики. Электричества нужно все больше, и помочь способны только АЭС. Так что спрос на уран продолжит расти", — говорит Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России.

Сказывается и геополитическая напряженность. Конфликт на Украине выявил мощную зависимость Европы от российских нефти и газа. Это дало толчок атомной индустрии и резко увеличило потребность в ядерном топливе, отмечает The Economist.
Цены взлетели

Неудивительно, что уран резко подорожал.
Взаимные ограничения лишь обострили ситуацию. Так, США сначала запретили обогащенный уран из России (с исключениями и оговорками), получили зеркальный ответ Москвы и только потом забеспокоились о возможных перебоях в американской ядерной энергетике.
В Европе с этим не спешили. Россия занимает шестое место в мире по производству урана, но контролирует 44% мощностей по его обогащению.
Евросоюзу (20% поставок — из России) ядерное топливо влетает в копеечку. В 2021-м — 678 евро за килограмм, в 2022-м — 1163, 2023-м — 1713. То есть рост от досанкционного уровня — в 2,5 раза. Хотя рекорд принадлежит 2013-му — 2004 евро.
В 2024-м Москва продала ЕС 253 тонны обогащенного урана на 430 миллионов евро. Одна только Германия увеличила закупки на 70% — до 68,6 тонны.
«

Китай, Япония, Южная Корея и Франция, столкнувшись с подорожанием энергоносителей, возрождают или расширяют ядерные мощности, повышая спрос на уран еще больше, добавляет Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Будем отказываться

Тем не менее в Брюсселе анонсировали постепенный отказ от поставок — в рамках плана полного запрета торговли с Москвой, представленного Еврокомиссией.
Дорожная карта предусматривает уход российских нефти, газа и ядерного топлива с рынков ЕС "скоординированным и безопасным образом", говорится в сообщении исполнительного органа ЕС. В частности, для Euratom предусмотрено ограничение на заключение новых контрактов.
«

В то же время в ЕС давно боятся, что Москва сама запретит экспорт урана в качестве ответа на санкции. Это реальная угроза энергетической безопасности ЕС, подчеркивает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Найти замену

В ЕС собираются развивать собственную атомную промышленность. Так, британско-голландско-немецкий производитель обогащенного урана Urenco объявил о масштабном наращивании мощностей. Но перспективы туманны.
«

"Западные компании, такие как Urenco и Orano, уже работают на пределе возможностей. Новые проекты требуют миллиардных инвестиций и многих лет для реализации. И даже если найти альтернативных поставщиков, проблема топлива для реакторов ВВЭР останется", — уточняет Марчел Кырлан, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".

Евросоюз рассчитывает на сырье, в частности, из Канады, Австралии, Казахстана. Но и здесь все непросто.
Казахстан — мировой лидер по добыче. Разумеется, там способны нарастить производство. Канада и Австралия также располагают значительными запасами.
"Однако сырой уран — это лишь первый шаг. Главное узкое место — конверсия и обогащение. Россия в лице госкорпорации "Росатом" — уникальный игрок, контролирующий все стадии ядерного топливного цикла", — говорит экономист.
Вдобавок часть урана, поставляемого Москвой за рубеж, фактически добывается в Казахстане, но принадлежит России. Более того, Астана строит собственные АЭС, а значит, в скором времени уран понадобится ей самой, указывает Екатерина Новикова.
Технологически сложно

Отказ от российского ядерного топлива — задача крайне сложная и технологически.
Ряд европейских стран, в основном в Восточной Европе (Венгрия, Словакия, Чехия, Финляндия), эксплуатируют реакторы советской конструкции ВВЭР.
«

"Они спроектированы под российские ТВС. Переход на топливо от другого поставщика, например американской Westinghouse, — это не просто смена продавца. Это длительный, дорогостоящий и сложный процесс, требующий многолетней сертификации, лицензирования и испытаний, чтобы гарантировать безопасность и эффективность реактора. Пять-семь лет для одного энергоблока", — поясняет Кырлан.

Таким образом, без доступа к российским мощностям Европа неизбежно столкнется с проблемами. Прежде всего с дефицитом обогащенного урана. Придется вступить в жесткую конкурентную борьбу за ограниченные нероссийские объемы и мощности, в первую очередь — с США и Китаем. И судя по всему, выиграть ее не удастся.
Соединенные Штаты уже запустили масштабные программы по возрождению собственного топливного цикла. Китай строит больше всех АЭС и заключает долгосрочные контракты на поставки урана по всему миру, фактически "пылесося" рынок.
В этой гонке Европа, констатируют наблюдатели, обремененная сложными бюрократическими процедурами и отсутствием единой энергетической стратегии, рискует потерпеть поражение.
По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), к 2030-му спрос на уран увеличится почти на треть — до 86  тысяч тонн. К 2040-му — до 150  тысяч. А производство сократится вдвое, что создаст значительный разрыв между спросом и предложением.
 
Экономика Евросоюз Еврокомиссия Уран Санкции ядерное топливо
 
 
