"Только этот вариант". Европа решилась на последний отчаянный шаг

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Спрос на уран в мире стремительно растет. В последние годы ядерное топливо подорожало в разы, конкуренция обостряется. В ЕС между тем хотят отказаться от поставок из России — лидера по обогащению урана. Чем обернется столь рискованный шаг — в материале РИА Новости.

Спрос растет

И в Азии, и в Европе реализуют масштабные программы в атомной индустрии, чтобы удовлетворить энергетические потребности и сократить выбросы углекислого газа. Самый дешевый "зеленый" киловатт дают как раз АЭС.

Сейчас строится более 60 атомных электростанций, в планах на десятилетие — не меньше.

« "Существенный фактор — цифровизация и расширение дата-центров, где хранят и обрабатывают данные для всех отраслей экономики. Электричества нужно все больше, и помочь способны только АЭС. Так что спрос на уран продолжит расти", — говорит Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России.

Сказывается и геополитическая напряженность. Конфликт на Украине выявил мощную зависимость Европы от российских нефти и газа. Это дало толчок атомной индустрии и резко увеличило потребность в ядерном топливе, отмечает The Economist.

Цены взлетели

Неудивительно, что уран резко подорожал.

Взаимные ограничения лишь обострили ситуацию. Так, США сначала запретили обогащенный уран из России (с исключениями и оговорками), получили зеркальный ответ Москвы и только потом забеспокоились о возможных перебоях в американской ядерной энергетике.

В Европе с этим не спешили. Россия занимает шестое место в мире по производству урана, но контролирует 44% мощностей по его обогащению.

Евросоюзу (20% поставок — из России) ядерное топливо влетает в копеечку. В 2021-м — 678 евро за килограмм, в 2022-м — 1163, 2023-м — 1713. То есть рост от досанкционного уровня — в 2,5 раза. Хотя рекорд принадлежит 2013-му — 2004 евро.

В 2024-м Москва продала ЕС 253 тонны обогащенного урана на 430 миллионов евро. Одна только Германия увеличила закупки на 70% — до 68,6 тонны.

« Китай, Япония, Южная Корея и Франция, столкнувшись с подорожанием энергоносителей, возрождают или расширяют ядерные мощности, повышая спрос на уран еще больше, добавляет Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Будем отказываться

Тем не менее в Брюсселе анонсировали постепенный отказ от поставок — в рамках плана полного запрета торговли с Москвой, представленного Еврокомиссией.

Дорожная карта предусматривает уход российских нефти, газа и ядерного топлива с рынков ЕС "скоординированным и безопасным образом", говорится в сообщении исполнительного органа ЕС. В частности, для Euratom предусмотрено ограничение на заключение новых контрактов.

« В то же время в ЕС давно боятся, что Москва сама запретит экспорт урана в качестве ответа на санкции. Это реальная угроза энергетической безопасности ЕС, подчеркивает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Найти замену

В ЕС собираются развивать собственную атомную промышленность. Так, британско-голландско-немецкий производитель обогащенного урана Urenco объявил о масштабном наращивании мощностей. Но перспективы туманны.

« "Западные компании, такие как Urenco и Orano, уже работают на пределе возможностей. Новые проекты требуют миллиардных инвестиций и многих лет для реализации. И даже если найти альтернативных поставщиков, проблема топлива для реакторов ВВЭР останется", — уточняет Марчел Кырлан, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".

Евросоюз рассчитывает на сырье, в частности, из Канады, Австралии, Казахстана. Но и здесь все непросто.

Казахстан — мировой лидер по добыче. Разумеется, там способны нарастить производство. Канада и Австралия также располагают значительными запасами.

"Однако сырой уран — это лишь первый шаг. Главное узкое место — конверсия и обогащение. Россия в лице госкорпорации "Росатом" — уникальный игрок, контролирующий все стадии ядерного топливного цикла", — говорит экономист.

Вдобавок часть урана, поставляемого Москвой за рубеж, фактически добывается в Казахстане, но принадлежит России. Более того, Астана строит собственные АЭС, а значит, в скором времени уран понадобится ей самой, указывает Екатерина Новикова.

Технологически сложно

Отказ от российского ядерного топлива — задача крайне сложная и технологически.

Ряд европейских стран, в основном в Восточной Европе (Венгрия, Словакия, Чехия, Финляндия), эксплуатируют реакторы советской конструкции ВВЭР.

« "Они спроектированы под российские ТВС. Переход на топливо от другого поставщика, например американской Westinghouse, — это не просто смена продавца. Это длительный, дорогостоящий и сложный процесс, требующий многолетней сертификации, лицензирования и испытаний, чтобы гарантировать безопасность и эффективность реактора. Пять-семь лет для одного энергоблока", — поясняет Кырлан.

Таким образом, без доступа к российским мощностям Европа неизбежно столкнется с проблемами. Прежде всего с дефицитом обогащенного урана. Придется вступить в жесткую конкурентную борьбу за ограниченные нероссийские объемы и мощности, в первую очередь — с США и Китаем. И судя по всему, выиграть ее не удастся.

Соединенные Штаты уже запустили масштабные программы по возрождению собственного топливного цикла. Китай строит больше всех АЭС и заключает долгосрочные контракты на поставки урана по всему миру, фактически "пылесося" рынок.

В этой гонке Европа, констатируют наблюдатели, обремененная сложными бюрократическими процедурами и отсутствием единой энергетической стратегии, рискует потерпеть поражение.