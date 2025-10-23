Рейтинг@Mail.ru
Компания в Улан-Удэ не предоставила обоснования сроков годности продукции - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/ulan-ude-2049969266.html
Компания в Улан-Удэ не предоставила обоснования сроков годности продукции
Компания в Улан-Удэ не предоставила обоснования сроков годности продукции - РИА Новости, 23.10.2025
Компания в Улан-Удэ не предоставила обоснования сроков годности продукции
Проверка установила, что компания "Восток" в Улан-Удэ не предоставила обоснования сроков годности продукции, которой отравились свыше 140 человек, следует из... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T02:38:00+03:00
2025-10-23T02:38:00+03:00
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914667711_74:438:2936:2048_1920x0_80_0_0_f4cc917f3d5ac2a5547718453f471bef.jpg
https://ria.ru/20251023/rospotrebnadzor-2049966431.html
https://ria.ru/20251019/narusheniya-2049180932.html
улан-удэ
республика бурятия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914667711_917:464:3029:2048_1920x0_80_0_0_2913fa04e14132c2a2a38b788f955b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Компания в Улан-Удэ не предоставила обоснования сроков годности продукции

«Восток» в Улан-Удэ не предоставил обоснования сроков годности продукции

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 23 окт - РИА Новости. Проверка установила, что компания "Восток" в Улан-Удэ не предоставила обоснования сроков годности продукции, которой отравились свыше 140 человек, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Бурятии, на 22 октября количество заболевших увеличилось до 145, из них 79 детей, госпитализировано 76 человек, из них 47 детей. В среду Железнодородный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток" - до 20 января 2026 года.
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В цехах компании "Восток" в Улан-Удэ не было систем водоснабжения
01:56
"Обоснование сроков годности выпускаемой продукции ООО "Восток" не представлено, что не позволяет подтвердить заявленные сроки годности и условия хранения продукции", - говорится в материалах.
Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", готовой продукцией которой отравились горожане, сообщал СУСК по Республике Бурятия.
Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в четверг начнут выписывать первых выздоровевших после отправления.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди
19 октября, 09:32
 
ПроисшествияУлан-УдэРеспублика БурятияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала