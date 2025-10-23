Компания в Улан-Удэ не предоставила обоснования сроков годности продукции

УЛАН-УДЭ, 23 окт - РИА Новости. Проверка установила, что компания "Восток" в Улан-Удэ не предоставила обоснования сроков годности продукции, которой отравились свыше 140 человек, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Бурятии, на 22 октября количество заболевших увеличилось до 145, из них 79 детей, госпитализировано 76 человек, из них 47 детей. В среду Железнодородный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток" - до 20 января 2026 года.
"Обоснование сроков годности выпускаемой продукции ООО "Восток" не представлено, что не позволяет подтвердить заявленные сроки годности и условия хранения продукции", - говорится в материалах.
Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", готовой продукцией которой отравились горожане, сообщал СУСК по Республике Бурятия.
Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в четверг начнут выписывать первых выздоровевших после отправления.