Специальная военная операция на Украине
 
17:33 23.10.2025 (обновлено: 17:35 23.10.2025)
Венгры не будут умирать за Украину, заявил Орбан
Венгры не будут умирать за Украину, заявил Орбан
Венгры не позволят втянуть себя в конфликт на Украине, они хотят жить для Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 23.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Robert NemetiПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Венгры не позволят втянуть себя в конфликт на Украине, они хотят жить для Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Каждый венгр хочет мира. Каждый венгр хочет жить. Мы не отдадим свои деньги, не отдадим свое оружие, мы не пойдем на войну и не будем умирать за Украину, мы будем жить для Венгрии", - сказал Орбан, выступая перед участниками "Марша мира".
Венгрия с начала украинского конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
