Венгры не будут умирать за Украину, заявил Орбан
Венгры не будут умирать за Украину, заявил Орбан - РИА Новости, 23.10.2025
Венгры не будут умирать за Украину, заявил Орбан
Венгры не позволят втянуть себя в конфликт на Украине, они хотят жить для Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 23.10.2025
Венгры не будут умирать за Украину, заявил Орбан
Орбан: каждый венгр хочет мира и не будет умирать за Украину