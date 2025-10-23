https://ria.ru/20251023/ukraina-2050106688.html
Орбан объяснил отсутствие роста экономики ЕС
Орбан объяснил отсутствие роста экономики ЕС - РИА Новости, 23.10.2025
Орбан объяснил отсутствие роста экономики ЕС
Деньги европейцев рекой текут на Украину, пока продолжается конфликт, экономического роста в Европе не будет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 23.10.2025
Орбан: пока идет конфликт на Украине, экономического роста в Европе не будет