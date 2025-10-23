Рейтинг@Mail.ru
На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 23.10.2025 (обновлено: 19:52 23.10.2025)
На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО
На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО
Европейские чиновники готовятся к худшему развитию событий из-за явного скорого поражения Украины, пишет Exxpress. РИА Новости, 23.10.2025
в мире, украина, европа, россия, владимир путин, такер карлсон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО

Exxpress: Европа готовится к чрезвычайному положению после поражения Украины

© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской армии
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Солдаты украинской армии. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Европейские чиновники готовятся к худшему развитию событий из-за явного скорого поражения Украины, пишет Exxpress.
"Картина мрачная. Политики тщательно готовятся к чрезвычайной ситуации, но население Европы по-прежнему настроено скептически, разобщено и морально обезоружено. Европейские политики готовятся к худшему, а граждане остаются неподготовленными", — говорится в материале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
СМИ узнали, что привело к кризису мобилизации на Украине
Вчера, 14:36
Как отмечается в публикации, для всех становится все более очевидным, что "поражение Украины в конфликте неизбежно". При этом страны Евросоюза, раздувая "российскую угрозу", вводят специальные военные учебные программы и строят убежища для подготовки населения к чрезвычайному положению.
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
СМИ узнали, сколько Финляндия возьмет в долг на закупку оружия для ВСУ
Вчера, 13:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
