МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Европейские чиновники готовятся к худшему развитию событий из-за явного скорого поражения Украины, пишет Exxpress.
"Картина мрачная. Политики тщательно готовятся к чрезвычайной ситуации, но население Европы по-прежнему настроено скептически, разобщено и морально обезоружено. Европейские политики готовятся к худшему, а граждане остаются неподготовленными", — говорится в материале.
Как отмечается в публикации, для всех становится все более очевидным, что "поражение Украины в конфликте неизбежно". При этом страны Евросоюза, раздувая "российскую угрозу", вводят специальные военные учебные программы и строят убежища для подготовки населения к чрезвычайному положению.
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
