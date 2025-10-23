Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа, пишут СМИ

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа из-за остановки импортных поставок голубого топлива через Польшу, сообщило в четверг агентство РБК-Украина со ссылкой на данные украинского оператора ГТС и европейских газовых платформ.
"Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу… С 6 утра 20 октября импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 миллионов кубометров в сутки, прекратился из-за плановых работ по модернизации на точке соединения систем Польши и Украины", - говорится в сообщении.
По информации агентства, возобновить импорт газа из Польши планируется в четверг, и ближайшие несколько дней он составит 6,48 миллиона кубометров в сутки.
Ранее в среду экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Со своей стороны замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее выразил сомнение в наличии у правительства Украины денег на закупку газа для прохождения отопительного сезона, указав на постепенное выделение международной помощи малыми траншами.
