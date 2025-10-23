Рейтинг@Mail.ru
Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/ukraina-2050079291.html
Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа, пишут СМИ
Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2025
Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа, пишут СМИ
Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа из-за остановки импортных поставок голубого топлива через Польшу, сообщило в четверг агентство... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:12:00+03:00
2025-10-23T14:12:00+03:00
в мире
польша
украина
юрий продан
юрий корольчук
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747071018_0:59:3020:1758_1920x0_80_0_0_9eba5626b9770a7b7a6f98a8aeee0e4e.jpg
https://ria.ru/20251011/ukraina-2047722747.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747071018_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_54d3bdffe9ea46db4f3bfac4b04c5b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, юрий продан, юрий корольчук, рбк (медиагруппа)
В мире, Польша, Украина, Юрий Продан, Юрий Корольчук, РБК (медиагруппа)
Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа, пишут СМИ

На Украине приостановили заполнение подземных хранилищ газа

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа из-за остановки импортных поставок голубого топлива через Польшу, сообщило в четверг агентство РБК-Украина со ссылкой на данные украинского оператора ГТС и европейских газовых платформ.
"Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу… С 6 утра 20 октября импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 миллионов кубометров в сутки, прекратился из-за плановых работ по модернизации на точке соединения систем Польши и Украины", - говорится в сообщении.
По информации агентства, возобновить импорт газа из Польши планируется в четверг, и ближайшие несколько дней он составит 6,48 миллиона кубометров в сутки.
Ранее в среду экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Со своей стороны замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее выразил сомнение в наличии у правительства Украины денег на закупку газа для прохождения отопительного сезона, указав на постепенное выделение международной помощи малыми траншами.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Отопительный сезон на Украине будут откладывать, заявили в Раде
11 октября, 19:33
 
В миреПольшаУкраинаЮрий ПроданЮрий КорольчукРБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала