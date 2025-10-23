Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа, пишут СМИ

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа из-за остановки импортных поставок голубого топлива через Польшу, сообщило в четверг агентство РБК-Украина со ссылкой на данные украинского оператора ГТС и европейских газовых платформ.

По информации агентства, возобновить импорт газа из Польши планируется в четверг, и ближайшие несколько дней он составит 6,48 миллиона кубометров в сутки.