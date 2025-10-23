Украина получила от ЕИБ кредит на 46,1 миллиона евро

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украина получила от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) кредит в размере 46,1 миллиона евро на восстановление инфраструктуры, сообщает в четверг украинское министерство развития общин и территорий.

"Украина получила 46,1 миллиона евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для поддержки и восстановления основных городских услуг и удовлетворения потребностей критической и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.