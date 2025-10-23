Рейтинг@Mail.ru
Украина получила от ЕИБ кредит на 46,1 миллиона евро - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/ukraina-2050041392.html
Украина получила от ЕИБ кредит на 46,1 миллиона евро
Украина получила от ЕИБ кредит на 46,1 миллиона евро - РИА Новости, 23.10.2025
Украина получила от ЕИБ кредит на 46,1 миллиона евро
Украина получила от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) кредит в размере 46,1 миллиона евро на восстановление инфраструктуры, сообщает в четверг украинское РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:13:00+03:00
2025-10-23T12:13:00+03:00
в мире
украина
европейский инвестиционный банк
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
https://ria.ru/20250402/ukraina-2008949057.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европейский инвестиционный банк, нафтогаз украины
В мире, Украина, Европейский инвестиционный банк, Нафтогаз Украины
Украина получила от ЕИБ кредит на 46,1 миллиона евро

ЕИБ выделил Украине 46,1 миллиона евро на восстановление инфраструктуры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Украина получила от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) кредит в размере 46,1 миллиона евро на восстановление инфраструктуры, сообщает в четверг украинское министерство развития общин и территорий.
"Украина получила 46,1 миллиона евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для поддержки и восстановления основных городских услуг и удовлетворения потребностей критической и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
По данным ведомства, Европейский инвестиционный банк предоставил Украине уже более 168 миллионов евро на проекты по восстановлению и развитию социальной и критической инфраструктуры.
Ранее компания "Нафтогаз Украины" сообщала, что Украина подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на кредит на сумму 300 миллионов евро для закупки газа.
Здания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка
2 апреля, 17:38
 
В миреУкраинаЕвропейский инвестиционный банкНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала