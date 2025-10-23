https://ria.ru/20251023/ukraina-2049963892.html
Рютте назвал первый шаг в мирном процессе по Украине
Рютте назвал первый шаг в мирном процессе по Украине - РИА Новости, 23.10.2025
Рютте назвал первый шаг в мирном процессе по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что первым шагом в украинском мирном процессе должно быть полное прекращение огня. РИА Новости, 23.10.2025
Рютте назвал первый шаг в мирном процессе по Украине
