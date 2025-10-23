Рейтинг@Mail.ru
Рютте назвал первый шаг в мирном процессе по Украине
01:26 23.10.2025 (обновлено: 04:28 23.10.2025)
Рютте назвал первый шаг в мирном процессе по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что первым шагом в украинском мирном процессе должно быть полное прекращение огня. РИА Новости, 23.10.2025
Рютте назвал первый шаг в мирном процессе по Украине

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что первым шагом в украинском мирном процессе должно быть полное прекращение огня.
"Я полностью поддерживаю его идею (президента США Дональда Трампа- ред.), что первым шагом должно быть полное прекращение огня", - сказал Рютте в интервью Fox News.
Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Рютте утверждает, что мирного плана по Украине нет
