"Украина — просто ширма". Европу раздирает скандал из-за признаний Польши

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Немецкое расследование теракта на "Северных потоках" провалилось. Версию Берлина о причастности Украины союзники не поддержали, а подозреваемых отпустили на радость Варшаве. Теперь Евросоюз переживает очередной дипломатический скандал. Что рассорило Запад — в материале РИА Новости.

Попытка — не пытка

Попытка Германии протолкнуть альтернативу версии лауреата Пулицеровской премии Сеймура Хёрша провалилась. В 2023-м легендарный журналист провел расследование и пришел к неудобному для Запада выводу: взрывчатку под "Северные потоки" заложили американские водолазы во время учений Baltops 2022 и через три месяца привели ее в действие.

© AP Photo / Paul Sakuma Журналист Сеймур Хёрш © AP Photo / Paul Sakuma Журналист Сеймур Хёрш

Президент Джо Байден, утверждает Хёрш, приказал совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по трубопроводам российский газ, не захочет помогать ВСУ.

Дескать, канцлер Олаф Шольц, чьи избиратели не очень охотно поддерживали Украину, мог в преддверии зимы 2022-го "дать слабину", решив, что "обеспечить народу тепло, а промышленности — процветание" важнее, чем помогать киевскому режиму

В Пентагоне факты Хёрша подтверждать отказались. Германия же решила представить совершенно другую историю, где едва ли не главную роль сыграли граждане Украины.

В августе по запросу ФРГ итальянские карабинеры задержали 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, которого немецкие следователи обвинили в координации теракта. Больше месяца ожидалась выдача бывшего вэсэушника Берлину, но Верховный кассационный суд Италии в итоге отменил это решение — и теперь Кузнецов готовится выйти на свободу.

Аналогичная история произошла с гражданином Украины Владимиром Журавлевым, задержанным в Польше в начале октября. Варшава изначально была не настроена помогать немецким союзникам. Правительство протестовало против выдачи. Министр иностранных дел Радослав Сикорский даже называл украинца "героем".

© AP Photo / Czarek Sokolowski Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в зале суда в Варшаве © AP Photo / Czarek Sokolowski Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на "Северном потоке", в зале суда в Варшаве

В конечном счете "независимый" окружной суд Варшавы постановил выпустить украинца прямо из зала суда, а прокуратура практически сразу отказалась оспаривать решение. На этом скандал только начинался.

Всеобщее возмущение

"Отпустили… И правильно", — не скрывал удовлетворения премьер-министр Дональд Туск. Еще до заседания суда глава польского правительства без стеснения заявил: "Проблема не в том, что "Северный поток" взорвали, а в том, что его построили".

Это возмутило министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, заявившего, что поляки таким образом "благословили теракты" и Варшава не просто освободила террориста, но и поддерживает его.

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто © AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

"Вот до чего дошло европейское верховенство права!" — подчеркнул Сийярто.

А официальный Берлин предпочел промолчать. На откровенную дерзость Варшавы отвечает парламентская оппозиция. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла, процитировав Туска, задался вопросом: "А может, Польша причастна к теракту?"

Некоторые немецкие политики недовольны тем, что Фридрих Мерц "ушел в тень" и не реагирует на происходящее. "Дело о "Северных потоках" не завершено", — заявляет Сара Вагенкнехт.

И добавляет: "Как может канцлер Мерц молчать об этом, когда глава правительства соседней страны одобряет освобождение подозреваемого в причастности к акту государственного терроризма и подрыву нашей энергетической инфраструктуры?"

© AP Photo / Liesa Johannssen Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине © AP Photo / Liesa Johannssen Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине

Особая роль

Кто на самом деле стоит за преступлением, Варшава говорить прямо не решается. Но делает много намеков, которые только лишний раз подтверждают выводы Хёрша.

Так, глава Бюро национальной безопасности (BBN) Славомир Ценцкевич указал: "повреждение или уничтожение "потоков" — в интересах Польши". Вешать ответственность на республику он, конечно, не стал, однако дал понять, что немецкая прокуратура явно ищет не там.

"Было бы большой наивностью говорить, что Владимир Ж., если даже он действительно участвовал в этом как аквалангист, и два его товарища, которых обвиняют немцы, — единственные исполнители и организаторы данной операции. Подобное, несомненно, осуществляется с помощью секретных служб. Боюсь, не одного государства", — предположил он.

Политолог Александр Дудчак с этим согласен, отмечая, что у Украины есть соответствующие специалисты, но никто не поручил бы им действовать самостоятельно. Западные кураторы этого бы просто не позволили.

"Конечно, украинцы не организаторы. В деле "Северных потоков" Украина выступает просто ширмой", — объяснил он РИА Новости.

Выстрел в ногу

Поляки могут сколько угодно кричать о выгоде от диверсии в Балтийском море, однако всем давно понятно: в первую очередь пострадали сами европейцы. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отмечает: из-за этого Европа сейчас переживает не только вызванный спорами раскол, но и экономический спад.

© AP Photo / Michael Sohn Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине © AP Photo / Michael Sohn Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине

"Взорвав "Северные потоки", торпедировали экономику Европы, которая всегда позиционировала себя конкурентом США. Это усугубило внутренние противоречия. Обособились Венгрия и Словакия, придерживающиеся изначальных принципов ЕС — союз ради экономического благополучия, а не решения политических задач", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.