Углеродная нейтральность: как бизнес в России меняет климатическую повестку

В августе 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой климатической цели: сократить к 2035 году выбросы парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года. В России активно развивается система учета и компенсации выбросов парниковых газов. На данный момент порядка 80 проектов вошли в Национальный реестр углеродных единиц – от крупных корпораций до малого бизнеса. Реестр работает по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" . Подробнее о том, какой вклад вносят компании в достижении углеродной нейтральности и как это помогает в улучшении климатической повестки, – в материале РИА Новости.

Копим углеродные единицы

Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, климатическая повестка сегодня все больше влияет на инвестиционную: развитие деловой среды, привлечение финансирования, продвижение готового продукта.

« "Главное сейчас — это понять, как дополнительно поддержать работу по климату со стороны регионов и предприятий. Договориться, в каком направлении двигаться и как для этого донастраивать принятое регулирование", — сказал Решетников, выступая на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект" в августе этого года.

Он также предложил создать специальный сервис для регионов и выпустить методические рекомендации по составлению региональных кадастров выбросов парниковых газов.

Национальный реестр углеродных единиц позволяет российским компаниям регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить сделки с ними.

Климатический проект — это любая добровольная инициатива, которая сокращает выбросы парниковых газов на промышленных предприятиях или помогает природным территориям поглощать больше парниковых газов из атмосферы. Результат этой инициативы, будь то внедрение очистных систем или переход на энергоэффективные технологии, измеряют углеродными единицами: одна единица — одна тонна парниковых газов, которой проект не дал попасть в атмосферу.

Так, в реестр попадают проекты, которые снижают объемы выбросов – CO2, метана, закиси азота, или компенсируют их – в том числе через лесовосстановление или замкнутые циклы производства. Чтобы присоединится к реестру, необходимо зарегистрироваться на его официальном сайте, подать заявку с описанием климатического проекта и дождаться проверки.

Среди участников – как крупные корпорации, так и малые специализированные компании. Больше всего проектов, которые зарегистрированы в реестре, было отмечено в Москве, Татарстане, Красноярском крае, Сахалинской, Нижегородской и Мурманской области.

Все это необходимо для того, чтобы бороться с глобальным потеплением и его последствиями. Также подобные инициативы стимулируют бизнес к экологическому производству. Кроме того, дружественные нам страны уже рассматривают те или иные форматы регулирования, связанные с ограничением выбросов парниковых газов. Это нельзя игнорировать.

Сахалинский эксперимент – от острова к системе

Сахалин стал пилотным регионом России, где были реализованы прозрачные механизмы торговли углеродными единицами и квотирования выбросов.

Первой ласточкой была ООО "ДальЭнергоИнвест" из Сахалинской области. Компания верифицировала отчет о реализации проекта по использованию возобновляемых источников энергии на присоединенных объектах и в мини-сетях. Она построила станцию на 648 солнечных батарей установленной мощностью 250 кВт, что позволило экономить местный бюджет за счет сокращения закупок дизтоплива.

В рамках Сахалинского эксперимента в России была внедрена система верификации углеродной отчетности и квотирования выбросов парниковых газов. Это позволило вносить надежные данные в ГИС "Энергоэффективность" и национальный реестр энергосбережения по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика"

По словам специального представителя губернатора Сахалинской области по вопросам климата и устойчивого развития Милены Милич, результаты Сахалинского климатического эксперимента значительно укрепляют позиции России на международной арене в вопросах справедливого энергоперехода, адаптации экономики к изменениям климата и экологического благополучия.

"Во-первых, эксперимент демонстрирует, что Россия способна не только заявлять цели по сокращению выбросов, но и достигать их на практике, подтверждая это соответствующей методологией и расчетами, системой учета, верификации и мониторинга, которые соответствуют международным стандартам", – сказала Милич в беседе с РИА Новости.

Во-вторых, добавила собеседница агентства, опыт Сахалина показывает, что Россия может создавать рабочие модели декарбонизации, интегрируя научный подход, экономическую эффективность и законодательные инструменты, что важно для признания международным сообществом и влияния на будущие политические и экономические решения в этой сфере.

Успешная реализация подобного эксперимента дает России аргументы в пользу признания своих климатических усилий на глобальных форумах, среди которых ООН, Парижское соглашение, G20, БРИКС, ШОС.

Меньше выбросов в атмосферу

Один из кандидатов в реестр углеродных единиц – ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "Сибур Холдинг" – прим. ред.). Компания выпускает полимеры – различные марки полиэтилена и поликарбоната, которые перерабатываются в полезную продукцию для различных отраслей экономики. Предприятие планомерно снижает выбросы парниковых газов.

Так, в 2023 году "Казаньоргсинтез" завершило масштабную модернизацию установки синтеза изопропилбензола (ИПБ). Данное сырье, полностью вырабатываемое самим предприятием, является первым полупродуктом в цепочке переделов при получении поликарбоната.

Обновление и реконструкция позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу, а также уменьшить потребление энергоресурсов на 68%. В новой технологии ИБП получается на основе твердого цеолитного катализатора, который способен работать без замены несколько лет. По истечении этого срока он не становится отходом, а возвращается в производство для регенерации. Благодаря смене технологии сокращаются объемы сточных вод. Выросла глубина переработки: из того же объема сырья получается больше целевого продукта и меньше побочного — смол.

"Проект модернизации производства изопропилбензола на "Казаньоргсинтезе" планируется зарегистрировать в национальном реестре углеродных единиц в качестве климатического проекта, в ходе реализации которого будут выпущены углеродные единицы", – отметила директор по устойчивому развитию "Сибур" Надежда Галактионова.