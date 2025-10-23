https://ria.ru/20251023/udar-2050059805.html
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины - РИА Новости, 23.10.2025
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины
Российские военные ударили по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские военные ударили по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение <...> цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", — говорится в сводке.
Бойцы применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.
Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы и 293 БПЛА за сутки.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила:
- 668 самолетов;
- 283 вертолета;
- 91 983 БПЛА;
- 633 зенитных ракетных комплекса;
- 25 630 танков и других боевых бронированных машин;
- 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 44 642 автомобиля.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины
: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.