ВС России нанесли удар по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские военные ударили по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны.

"Нанесено поражение <...> цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", — говорится в сводке.

Бойцы применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы и 293 БПЛА за сутки.

Всего с начала СВО российская армия уничтожила:

668 самолетов;

283 вертолета;

91 983 БПЛА;

633 зенитных ракетных комплекса;

25 630 танков и других боевых бронированных машин;

1605 боевых машин реактивных систем залпового огня;

30 725 орудий полевой артиллерии и минометов;

30 725 орудий полевой артиллерии и минометов; 44 642 автомобиля.