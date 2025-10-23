Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 23.10.2025 (обновлено: 14:29 23.10.2025)
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины - РИА Новости, 23.10.2025
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины
Российские военные ударили по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
РИА Новости
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины

ВС РФ ударили по связанным с предприятиями ВПК Украины энергообъектам

Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские военные ударили по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение <...> цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", — говорится в сводке.
Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Бойцы применили оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.
Кроме того, средства ПВО сбили три управляемые авиабомбы и 293 БПЛА за сутки.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила:
  • 668 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 91 983 БПЛА;
  • 633 зенитных ракетных комплекса;
  • 25 630 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 30 725 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 44 642 автомобиля.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
