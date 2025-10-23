https://ria.ru/20251023/udar-2049974307.html
Хегсет заявил о новом ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане
Хегсет заявил о новом ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане - РИА Новости, 23.10.2025
Хегсет заявил о новом ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане
США в среду (по местному времени) нанесли очередной "летальный кинетический удар" по судну с предполагаемым наркоторговцами в восточной части Тихого океана, три РИА Новости, 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. США в среду (по местному времени) нанесли очередной "летальный кинетический удар" по судну с предполагаемым наркоторговцами в восточной части Тихого океана, три человека на его борту погибли, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"По указанию президента США
(Дональда - ред.) Трампа министерство войны нанесло очередной летальный кинетический удар по судну, которым управляла признанная террористическая организация. В очередной раз террористы, ныне уничтоженные, занимались наркоторговлей в восточной части Тихого океана
... Во время удара, нанесенного в международных водах, на борту судна было трое мужчин-наркотеррористов. Все трое были уничтожены, и ни один военнослужащий США в результате этого удара не пострадал", - написал Хегсет
на своей странице в соцсети X
.
Он отметил, что, по данным разведки США, судно участвовало в контрабанде наркотиков, проходя по известному маршруту наркотрафика. Министр подчеркнул, что такие удар будут продолжаться день за днем.
Хегсет в среду сообщал о еще одном ударе по судну с предполагаемыми наркоторговцами в Тихом океане, при этом ранее удары наносились исключительно в южной части Карибского бассейна
.