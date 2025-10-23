Рейтинг@Mail.ru
Хегсет заявил о новом ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане
04:44 23.10.2025
Хегсет заявил о новом ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане
Хегсет заявил о новом ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане
2025-10-23T04:44:00+03:00
2025-10-23T04:44:00+03:00
в мире
сша
тихий океан
карибский бассейн
пит хегсет
министерство обороны сша
сша
тихий океан
карибский бассейн
в мире, сша, тихий океан, карибский бассейн, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Тихий океан, Карибский бассейн, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Хегсет заявил о новом ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. США в среду (по местному времени) нанесли очередной "летальный кинетический удар" по судну с предполагаемым наркоторговцами в восточной части Тихого океана, три человека на его борту погибли, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"По указанию президента США (Дональда - ред.) Трампа министерство войны нанесло очередной летальный кинетический удар по судну, которым управляла признанная террористическая организация. В очередной раз террористы, ныне уничтоженные, занимались наркоторговлей в восточной части Тихого океана... Во время удара, нанесенного в международных водах, на борту судна было трое мужчин-наркотеррористов. Все трое были уничтожены, и ни один военнослужащий США в результате этого удара не пострадал", - написал Хегсет на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что, по данным разведки США, судно участвовало в контрабанде наркотиков, проходя по известному маршруту наркотрафика. Министр подчеркнул, что такие удар будут продолжаться день за днем.
Хегсет в среду сообщал о еще одном ударе по судну с предполагаемыми наркоторговцами в Тихом океане, при этом ранее удары наносились исключительно в южной части Карибского бассейна.
Удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, в международных водах рядом с берегом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Сенатор США призвал Трампа раскрыть данные по ударам по судам в Венесуэле
