Хегсет заявил о новом ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. США в среду (по местному времени) нанесли очередной "летальный кинетический удар" по судну с предполагаемым наркоторговцами в восточной части Тихого океана, три человека на его борту погибли, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Он отметил, что, по данным разведки США, судно участвовало в контрабанде наркотиков, проходя по известному маршруту наркотрафика. Министр подчеркнул, что такие удар будут продолжаться день за днем.