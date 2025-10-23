В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Суд в Твери назначил 10 месяцев принудительных работ местному жителю, который в ходе семейного конфликта выбросил принадлежащего жене французского бульдога из окна 13-го этажа на глазах у маленького сына, сообщила прокуратура Тверской области.

Сообщается, что 40-летний мужчина осужден за "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов".

По версии следствия, в марте подсудимый в своей квартире на 13-м этаже "в ходе семейного конфликта, вызванного употреблением спиртных напитков", взял собаку породы французский бульдог, принадлежащую его супруге, "и в присутствии малолетнего ребенка открыл окно, куда сбросил животное". Животное погибло.