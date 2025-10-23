https://ria.ru/20251023/tver-2050067587.html
В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына
В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына - РИА Новости, 23.10.2025
В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына
Суд в Твери назначил 10 месяцев принудительных работ местному жителю, который в ходе семейного конфликта выбросил принадлежащего жене французского бульдога из... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:22:00+03:00
2025-10-23T13:22:00+03:00
2025-10-23T13:22:00+03:00
происшествия
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20251020/prigovor-2049348759.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь
В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына
Жителя Твери осудили за выброс бульдога с 13 этажа на глазах у сына
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Суд в Твери назначил 10 месяцев принудительных работ местному жителю, который в ходе семейного конфликта выбросил принадлежащего жене французского бульдога из окна 13-го этажа на глазах у маленького сына, сообщила прокуратура Тверской области.
Сообщается, что 40-летний мужчина осужден за "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов".
По версии следствия, в марте подсудимый в своей квартире на 13-м этаже "в ходе семейного конфликта, вызванного употреблением спиртных напитков", взял собаку породы французский бульдог, принадлежащую его супруге, "и в присутствии малолетнего ребенка открыл окно, куда сбросил животное". Животное погибло.
По данным надзорного ведомства, суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.