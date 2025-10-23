Рейтинг@Mail.ru
В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына
13:22 23.10.2025
В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына
В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына - РИА Новости, 23.10.2025
В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына
Суд в Твери назначил 10 месяцев принудительных работ местному жителю, который в ходе семейного конфликта выбросил принадлежащего жене французского бульдога из... РИА Новости, 23.10.2025
Происшествия, Тверь
Происшествия, Тверь
В Твери осудили мужчину, выбросившего собаку из окна на глазах у сына

Жителя Твери осудили за выброс бульдога с 13 этажа на глазах у сына

Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Суд в Твери назначил 10 месяцев принудительных работ местному жителю, который в ходе семейного конфликта выбросил принадлежащего жене французского бульдога из окна 13-го этажа на глазах у маленького сына, сообщила прокуратура Тверской области.
Сообщается, что 40-летний мужчина осужден за "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов".
По версии следствия, в марте подсудимый в своей квартире на 13-м этаже "в ходе семейного конфликта, вызванного употреблением спиртных напитков", взял собаку породы французский бульдог, принадлежащую его супруге, "и в присутствии малолетнего ребенка открыл окно, куда сбросил животное". Животное погибло.
По данным надзорного ведомства, суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.
