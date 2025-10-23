Из Турции депортировали россиянина, разыскиваемого Интерполом

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола за мошенничество, депортирован из Турции и передан российским полицейским, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчина скрылся за пределами России. Он был объявлен в международный розыск и в мае 2025 года был задержан за рубежом.