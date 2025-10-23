Из Турции депортировали россиянина, разыскиваемого Интерполом

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола за мошенничество, депортирован из Турции и передан российским полицейским, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в международном аэропорту "Внуково" имени А.Н. Туполева представители правоохранительных органов Турецкой Республики передали российским полицейским разыскиваемого по каналам Интерпола за мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", - говорится в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на Волк.
По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год злоумышленник и его сообщники, войдя в доверие к собственнице двух квартир, мошенническим путем завладели ими. Ущерб превысил 12,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчина скрылся за пределами России. Он был объявлен в международный розыск и в мае 2025 года был задержан за рубежом.
"Благодаря тесному взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с правоохранительными органами Турции по каналам Интерпола была согласована передача злоумышленника российской стороне для привлечения к уголовной ответственности за совершенные деяния", – заключила Волк.
