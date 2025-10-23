Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция оценила запрет ЕС на туристические услуги в России
16:46 23.10.2025
Источник: Турция оценила запрет ЕС на туристические услуги в России
Источник: Турция оценила запрет ЕС на туристические услуги в России
россия, кайя каллас, евросоюз, в мире
Россия, Кайя Каллас, Евросоюз, В мире
Источник: Турция оценила запрет ЕС на туристические услуги в России

Турция не ожидает ущерба турпотоку от санкций ЕС против России

АНКАРА, 23 окт – РИА Новости. Турецкая сторона на данный момент оценивает запрет ЕС на туристические услуги в РФ и не ждёт ущерба для турпотока и совместных проектов, заявил РИА Новости источник во властных структурах.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас ранее в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Согласно документу, европейским компаниям запрещается оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.
"Мы знакомы с документом и изучаем его юридические аспекты. Не думаю, что это отразится на турпотоке из России и совместных проектах. Со временем прояснится правовой механизм, после которого можно будет чётко понимать возможные ограничения", — заявил собеседник агентства.
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы
РоссияКайя КалласЕвросоюзВ мире
 
 
