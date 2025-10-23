МИД рассказал, без чего невозможна реализация туннеля между Россией и США

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Проект строительства туннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такой проект невозможен без политической воли и подвижек в устранении ограничительных мер, созданных в отношении сотрудничества с нашей страной в целых секторах", - сказала она на брифинге для СМИ.

Захарова напомнила, что эта идея звучала с американской стороны на рубеже 19-20 столетий, а также обсуждалась как возможный символ нормализаций советско-американских отношений.

"Мне кажется, нужно давать дорогу… инициативам такого масштаба. Уже неплохо, что обсуждается мирная инфраструктура, гражданские проекты. Это хорошая, важная тенденция", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Также она подчеркнула, что Россия всегда выступала за развитие "выгодных, интересных, гражданских инфраструктурных проектов".