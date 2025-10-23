Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал, без чего невозможна реализация туннеля между Россией и США - РИА Новости, 23.10.2025
14:24 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/tunnel-2050081864.html
МИД рассказал, без чего невозможна реализация туннеля между Россией и США
МИД рассказал, без чего невозможна реализация туннеля между Россией и США - РИА Новости, 23.10.2025
МИД рассказал, без чего невозможна реализация туннеля между Россией и США
Проект строительства туннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений, РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:24:00+03:00
2025-10-23T14:24:00+03:00
в мире
россия
сша
берингов пролив
мария захарова
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
в мире, россия, сша, берингов пролив, мария захарова, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Берингов пролив, Мария Захарова, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
МИД рассказал, без чего невозможна реализация туннеля между Россией и США

МИД: строительство туннеля между РФ и США невозможно без политической воли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Проект строительства туннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля, который бы соединял Россию и Аляску. Он отметил, что туннель через Берингов пролив может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп оценил идею туннеля между Россией и Аляской
17 октября, 21:25
"Такой проект невозможен без политической воли и подвижек в устранении ограничительных мер, созданных в отношении сотрудничества с нашей страной в целых секторах", - сказала она на брифинге для СМИ.
Захарова напомнила, что эта идея звучала с американской стороны на рубеже 19-20 столетий, а также обсуждалась как возможный символ нормализаций советско-американских отношений.
"Мне кажется, нужно давать дорогу… инициативам такого масштаба. Уже неплохо, что обсуждается мирная инфраструктура, гражданские проекты. Это хорошая, важная тенденция", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Также она подчеркнула, что Россия всегда выступала за развитие "выгодных, интересных, гражданских инфраструктурных проектов".
В октябре президент США Дональд Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Журналист высмеял ответ Зеленского на вопрос о туннеле из России на Аляску
19 октября, 07:00
 
В миреРоссияСШАБерингов проливМария ЗахароваКирилл ДмитриевДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
