https://ria.ru/20251023/tunnel-2050081864.html
МИД рассказал, без чего невозможна реализация туннеля между Россией и США
МИД рассказал, без чего невозможна реализация туннеля между Россией и США - РИА Новости, 23.10.2025
МИД рассказал, без чего невозможна реализация туннеля между Россией и США
Проект строительства туннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений, РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:24:00+03:00
2025-10-23T14:24:00+03:00
2025-10-23T14:24:00+03:00
в мире
россия
сша
берингов пролив
мария захарова
кирилл дмитриев
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
https://ria.ru/20251017/tramp-2049000106.html
https://ria.ru/20251019/zelenskiy-2049172300.html
россия
сша
берингов пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, берингов пролив, мария захарова, кирилл дмитриев, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Берингов пролив, Мария Захарова, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
МИД рассказал, без чего невозможна реализация туннеля между Россией и США
МИД: строительство туннеля между РФ и США невозможно без политической воли
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Проект строительства туннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев
сообщил о возможности строительства туннеля, который бы соединял Россию
и Аляску
. Он отметил, что туннель через Берингов пролив
может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
"Такой проект невозможен без политической воли и подвижек в устранении ограничительных мер, созданных в отношении сотрудничества с нашей страной в целых секторах", - сказала она на брифинге для СМИ.
Захарова
напомнила, что эта идея звучала с американской стороны на рубеже 19-20 столетий, а также обсуждалась как возможный символ нормализаций советско-американских отношений.
"Мне кажется, нужно давать дорогу… инициативам такого масштаба. Уже неплохо, что обсуждается мирная инфраструктура, гражданские проекты. Это хорошая, важная тенденция", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Также она подчеркнула, что Россия всегда выступала за развитие "выгодных, интересных, гражданских инфраструктурных проектов".
В октябре президент США Дональд Трамп
назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской.