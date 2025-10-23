Захарова высказалась об идеи ЕС о создании трибунала против России

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Трибунал против России, который хотят создать в ЕС, будет ничтожным и нелегитимным, а также повлечет последствия для стран, которые к нему присоединятся , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Работы и решения данной нелегитимной структуры, если она когда-нибудь увидит свет, будут для нас ничтожны. Присоединение к ней любого государства будем расценивать как крайне враждебный демарш с неизбежными последствиями", - сказала она в ходе брифинга.

Как отметила Захарова , данная инициатива ЕС - "механизм заказного правосудия", не имеющий ничего общего с установлением истины, справедливости и правопорядка. Она подчеркнула, что таким образом будет создан опасный прецедент, который можно будет использовать против стран самого же Запада и их союзников.

"Это абсолютно разрушительная идея для ее создателей со всякими спецтрибуналами. Она, конечно, подрывает международное право", - резюмировала она.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что 25 стран-членов ЕС заявили о желании участвовать в "специальном трибунале" против России по Украине , при этом не назвав их.