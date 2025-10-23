Рейтинг@Mail.ru
13:39 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/tribunal-2050073227.html
Захарова высказалась об идеи ЕС о создании трибунала против России

Захарова: трибунал ЕС против России будет ничтожным и нелегитимным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Трибунал против России, который хотят создать в ЕС, будет ничтожным и нелегитимным, а также повлечет последствия для стран, которые к нему присоединятся , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Работы и решения данной нелегитимной структуры, если она когда-нибудь увидит свет, будут для нас ничтожны. Присоединение к ней любого государства будем расценивать как крайне враждебный демарш с неизбежными последствиями", - сказала она в ходе брифинга.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Не все страны ЕС хотят участвовать в специальном трибунале против России
20 октября, 17:11
Как отметила Захарова, данная инициатива ЕС - "механизм заказного правосудия", не имеющий ничего общего с установлением истины, справедливости и правопорядка. Она подчеркнула, что таким образом будет создан опасный прецедент, который можно будет использовать против стран самого же Запада и их союзников.
"Это абсолютно разрушительная идея для ее создателей со всякими спецтрибуналами. Она, конечно, подрывает международное право", - резюмировала она.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что 25 стран-членов ЕС заявили о желании участвовать в "специальном трибунале" против России по Украине, при этом не назвав их.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
Ален Берсе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Генсек СЕ признал сложности в реализации "трибунала" против России
6 октября, 11:58
 
В миреРоссияУкраинаМоскваМария ЗахароваКайя КалласСергей ВершининЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
