Захарова высказалась об идеи ЕС о создании трибунала против России
Захарова высказалась об идеи ЕС о создании трибунала против России - РИА Новости, 23.10.2025
Захарова высказалась об идеи ЕС о создании трибунала против России
Трибунал против России, который хотят создать в ЕС, будет ничтожным и нелегитимным, а также повлечет последствия для стран, которые к нему присоединятся ,... РИА Новости, 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Трибунал против России, который хотят создать в ЕС, будет ничтожным и нелегитимным, а также повлечет последствия для стран, которые к нему присоединятся , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Работы и решения данной нелегитимной структуры, если она когда-нибудь увидит свет, будут для нас ничтожны. Присоединение к ней любого государства будем расценивать как крайне враждебный демарш с неизбежными последствиями", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова
, данная инициатива ЕС
- "механизм заказного правосудия", не имеющий ничего общего с установлением истины, справедливости и правопорядка. Она подчеркнула, что таким образом будет создан опасный прецедент, который можно будет использовать против стран самого же Запада и их союзников.
"Это абсолютно разрушительная идея для ее создателей со всякими спецтрибуналами. Она, конечно, подрывает международное право", - резюмировала она.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас
сообщила, что 25 стран-членов ЕС заявили о желании участвовать в "специальном трибунале" против России
по Украине
, при этом не назвав их.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Москва
не будет реагировать на возможные попытки стран Европы
создать "трибунал" против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Также он указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева
в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса
с 2014 года.