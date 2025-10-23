Трамп назвал протестующих против его политики отбросами

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал тех, кто протестует против политики его администрации, "отбросами".
"Я скажу так: эти люди не представляют нашу страну, и не все из них, конечно, но многие — это просто отбросы. Настоящие отбросы. Это проплаченные агитаторы, и они не представляют нашу страну", — сказал Трамп журналистам.
В прошлую субботу во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. Организаторы протестов сообщили РИА Новости, что на демонстрации вышли почти 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона человек больше, чем в первую волну этих демонстраций, которые пришлись на 14 июня - день военного парада и 79-летия президента.