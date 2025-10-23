Трамп заявил, что влияние новых санкций на Россию станет ясно через полгода

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через шесть месяцев.
«
"Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как всё сложится", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя влияние новых санкций на Россию.
Американский лидер также прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, отметив, что "рад за него".
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.