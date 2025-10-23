Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что влияние новых санкций на Россию станет ясно через полгода - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп заявил, что влияние новых санкций на Россию станет ясно через полгода
Трамп заявил, что влияние новых санкций на Россию станет ясно через полгода
Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через шесть месяцев. РИА Новости, 23.10.2025
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через шесть месяцев.
"Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как всё сложится", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя влияние новых санкций на Россию.
Американский лидер также прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, отметив, что "рад за него".
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Американский флаг в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Каждый раз". В США назвали одну из причин новых санкций против России
