23:34 23.10.2025
Трамп пообещал убивать тех, кто привозит наркотики в США
Американский президент Дональд Трамп в четверг пообещал "убивать" тех людей, которые привозят наркотики в США. РИА Новости, 23.10.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в четверг пообещал "убивать" тех людей, которые привозят наркотики в США.
"Мы просто будем убивать тех, кто привозит наркотики в нашу страну. Понятно? Мы будем их убивать", - заявил он журналистам в Белом доме.
Американский президент добавил, что для борьбы с наркотиками правительство США не будет просить конгресс утвердить "объявление войны" с наркокартелями.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп санкционировал "агрессивные действия" ЦРУ против Венесуэлы, пишет WP
22 октября, 14:15
 
