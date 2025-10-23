Рейтинг@Mail.ru
Израиль не будет аннексировать Западный берег Иордана, заявил Трамп - РИА Новости, 23.10.2025
23:31 23.10.2025
Израиль не будет аннексировать Западный берег Иордана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль якобы не будет аннексировать Западный берег реки Иордан. РИА Новости, 23.10.2025
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
дональд трамп
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
2025
в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, дональд трамп, биньямин нетаньяху, стив уиткофф
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль якобы не будет аннексировать Западный берег реки Иордан.
«
"Не беспокойтесь о Западном береге. Израиль не собирается ничего делать с Западным берегом", - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, не беспокоится ли он, что законопроект в кнессете может нарушить его усилия по установлению мира.
В среду парламент Израиля одобрил в предварительном чтении законопроект о распространении израильского суверенитета на районы с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Законопроект в частном порядке был выдвинут депутатом Ави Маозом, который отклонил просьбу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отложить голосование. Голосование состоялось в разгар визита в Израиль вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также специальных посланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
