Израиль не будет аннексировать Западный берег Иордана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль якобы не будет аннексировать Западный берег реки Иордан. РИА Новости, 23.10.2025
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
дональд трамп
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
израиль
сша
западный берег реки иордан
Израиль не будет аннексировать Западный берег Иордана, заявил Трамп
