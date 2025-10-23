Трамп заявил, что США недовольны действиями Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения в СМИ об отправленных к границе с Венесуэлой бомбардировщиках B-1 не соответствуют действительности, подчеркнув, что Вашингтон недоволен действиями Каракаса.