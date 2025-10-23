Белый дом назвал строительство бального зала главным приоритетом Трампа

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Строительство бального зала в Белом доме на сегодняшний день является "главным приоритетом" президента США Дональда Трампа, заявила в четверг пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт.

« "На данные момент и время бальный зал является главным приоритетом президента", - сообщила она журналистам на брифинге.

Левитт добавила, что Трамп "в душе строитель" и всегда думает о том, что можно было бы улучшить в Белом доме. Она также отметила, что в настоящее время у президента США нет планов перестраивать другие части официальной резиденции главы американского государства.

Трамп ранее заявил, что в Восточном крыле Белого дома снесут стену, чтобы гости могли напрямую проходить в новый зал приемов. По его словам, нынешний зал приемов вмещает 88 человек, а новый сможет принять 999 гостей.

Согласно официальной информации, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.